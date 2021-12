Comment célébrer Umoja le jour 1 de Kwanzaa

Le 26 décembre marque le début de Kwanzaa, et ce premier jour, nous allumons la seule bougie noire au centre de notre kinara en l’honneur du principe Umoja, signifiant Unité.

Engagement : En ce jour, nous nous engageons à lutter et à maintenir l’unité au sein de la famille, de la communauté, de la nation et de la race.

Des enfants applaudissent derrière un candélabre traditionnel « kinara » tandis que des musiciens interprètent de la musique africaine lors d’un aperçu presse du festival « Kwanzaa 2004 : We Are Family » au Musée américain d’histoire naturelle le 22 décembre 2004 à New York. (Photo de Mario Tama/.)

Par l’unité, face à des obstacles insurmontables et au milieu d’une pandémie mondiale, la communauté noire et ses alliés ont protesté, rédigé des articles de réflexion et appelé leurs législateurs, ce qui a entraîné la rare condamnation non seulement de l’officier Derek Chauvin pour le meurtre du 25 mai 2020 George Floyd, mais aussi celui de Greg McMichael, Travis McMichael et William Bryan pour le meurtre, le 23 février 2020, de Ahmaud Arbery.

Bien que ces convictions ne soient qu’une goutte dans le seau de la justice, elles sont la preuve que lorsque nous nous rassemblons, le changement est possible.

Certaines façons dont nous pouvons pratiquer l’unité incluent des discussions sincères et parfois difficiles avec la famille, le bénévolat dans la communauté ou la gentillesse d’un étranger pour lui montrer qu’il n’est pas seul.

(Adobe Stock photo)

Comment allez-vous célébrer Umoja aujourd’hui et au cours de la nouvelle année ?

Habari gani ? Umoja !

Joyeux Kwanzaa !

