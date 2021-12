Comment Cendrillon a aidé Camila Cabello à surmonter sa santé mentale

En mai 2020, pendant le Mois de la santé mentale, la chanteuse de « La Havane » a partagé un aperçu de sa bataille privée contre l’anxiété et le TOC pour le WSJ. Magazine.

« Voici de quoi il n’y a pas de photos de l’année dernière : moi qui pleure dans la voiture et parle à ma mère de l’anxiété et du nombre de symptômes du TOC. [obsessive-compulsive disorder] J’étais en train de vivre « , a écrit la star nominée aux Grammy. » Ma mère et moi dans une chambre d’hôtel en train de lire des livres sur les TOC parce que j’avais désespérément besoin de soulagement. Je vis ce qui me semblait être une anxiété constante, inébranlable et implacable qui rendait la vie de tous les jours douloureusement difficile. »

La chanteuse « My Oh My » a déclaré qu’elle avait demandé l’aide d’un professionnel et avait commencé une thérapie cognitivo-comportementale, de la méditation et de la respiration.

« Il a également fallu beaucoup d’amour-propre (croire que je suis intrinsèquement digne du bonheur, de l’appartenance, de l’amour et de la joie, quoi qu’il arrive), de la compassion (ne pas me battre émotionnellement pour lutter) et de la conscience de soi (s’appeler moi-même sur mon s-t), » a-t-elle expliqué, ajoutant: » Pendant longtemps, l’anxiété a eu l’impression qu’elle me volait mon humour, ma joie, ma créativité et ma confiance. Mais maintenant, l’anxiété et moi sommes de bons amis. «

Elle a ajouté: « Je l’écoute, parce que je sais qu’elle essaie juste de me protéger, mais je ne lui accorde pas trop d’attention. Et je ne la laisse certainement pas prendre de décision. »