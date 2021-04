Comment certaines équipes ont voté en vain contre le changement de règle qui coûtait des voitures à faible rake « 1s par tour » · .

Cet ordre hiérarchique de la Formule 1 a changé est devenu clair lors des tests de pré-saison à Bahreïn. La majorité des équipes exécutant de faibles angles de coupe sur les voitures ont vu leurs pires craintes confirmées lors des qualifications de samedi.

Si ces équipes – Mercedes et Aston Martin – nourrissaient encore des éclats d’optimisme quant à l’effet des réductions des dimensions du sol et des interdictions sur les fentes et les virures sur le côté extérieur de la zone de la roue arrière, elles ne l’ont pas fait après la course.

Les voitures à haut râteau sont celles qui sont conduites en piqué – comme si elles freinaient constamment; les voitures à faible râteau sont de niveau ou même le contraire. La première philosophie facilite de plus grands volumes d’air sous la voiture pour la force d’appui induite par le diffuseur, mais peut créer un déséquilibre; Les voitures à faible râteau ont des empattements plus longs pour compenser partiellement la perte de «hauteur» et assurer la stabilité. En termes de performances, c’était beaucoup de choses jusqu’à ce que les changements.

Il est vrai que la Mercedes de Lewis Hamilton a gagné dimanche. Mais la victoire dans la course d’ouverture de la saison n’est venue qu’après un effort surhumain du dernier chevalier de F1, et est venue presque par défaut après que Max Verstappen a cédé la tête après une violation des limites de la piste. La Red Bull de Verstappen s’est avérée catégoriquement la voiture la plus rapide, mais elle a été perdue en raison d’appels stratégiques discutables, et il est fort possible que Red Bull ait arraché la défaite aux mâchoires de la victoire.

Après les qualifications, Hamilton, qui était près de 0,4 seconde plus lent que Verstappen, a déclaré: «Ce n’est un secret pour personne que les changements… ont été faits pour nous rattraper. Il a comparé la situation à la directive technique de l’année dernière qui empêchait les équipes de changer de mode moteur entre les qualifications, ce qui était largement considéré comme une tentative de perturber la domination de Mercedes.

Le premier virage a révélé l’angle de coupe élevé d’AlphaTauri… … Par rapport à Mercedes à un virage tout aussi lent 10

Otmar Szafnauer, directeur de l’équipe d’Aston Martin, dont la voiture actuelle est une copie en grande partie (avouée de lui-même) d’une Mercedes et partage le même matériel lorsque cela est permis, a également blâmé les changements de réglementation pour la perte de forme de son équipe. Le fait que l’opposition ait adopté une attitude «leur sert bien de copier de façon flagrante» a aggravé les malheurs de l’équipe …

«Il semble que les coureurs à râteau bas ont perdu environ un deuxième tour contre les coureurs à râteau élevé», a déclaré Szafnauer samedi. «Si tu regardes de haut en bas [the grid]; si vous nous comparez à Mercedes par exemple, je pense que nous sommes un dixième de plus que l’an dernier ici, mais quand vous nous comparez à tous les coureurs à haut râteau, ils ont gagné sept, huit dixièmes, voire une seconde par seconde. genoux. »

Dimanche, Szafnauer a laissé entendre que le changement de règle était extraordinaire, affirmant: «Il n’y a jamais eu de vote… il y a eu un vote indicatif au sous-comité technique, que tous les directeurs techniques avaient un vote indicatif. [at], et trois équipes ont voté contre.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Vous devez vous rappeler que seules deux équipes ont un concept à faible rake, donc même l’une des équipes à haut rake a voté contre. Donc, loin d’être l’unanimité [required for a late rule change]. Il n’aurait même pas adopté la règle des huit sur dix parce que trois ont voté contre.

Aston Martin a également une hauteur de caisse arrière inférieure à celle de ses rivaux. Comment et pourquoi, alors, les modifications des règles aérodynamiques ont-elles été introduites, et ont-elles vraiment été conçues pour «rattacher» Mercedes?

La question a ses racines dans le caoutchouc déchiqueté de Hamilton à Silverstone en juillet dernier – il a boité vers la victoire après que son pneu avant gauche se soit dégonflé lors du dernier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. La voiture de son coéquipier et la McLaren de Carlos Sainz Jnr ont subi des échecs similaires. Pirelli s’est donc inquiété de l’intégrité de ses pneus, initialement formulés en 2018 pour la saison 2019, et ont été poussés à leurs limites de conception après avoir été retenus pour l’année 2020 à la suite d’un vote majoritaire de l’équipe en juillet 2019.

En conséquence, en mai dernier, la F1 a pris la décision à l’unanimité de retarder d’un an l’introduction de sa réglementation aérodynamique de la « nouvelle ère » et de reconduire les règles en vigueur en grande partie telles quelles afin de réduire les coûts face à l’incertitude créée. par la pandémie. Ainsi, le caoutchouc 2019 déjà marginal de Pirelli serait déployé pour une autre saison.

Cela a incité l’instance dirigeante à introduire des règlements visant à réduire les appuis – le plus grand contributeur à l’énergie des pneus, au circuit et aux températures ambiantes, toutes étant égales par ailleurs – comme mesure d’urgence. Celles-ci ont été approuvées par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA pour des raisons de sécurité, comme le permet l’article 2.2 du règlement technique: «Toute modification apportée par la FIA pour des raisons de sécurité peut entrer en vigueur sans préavis ni délai.»

Analyse: le champ de F1 se ferme alors que Mercedes perd deux secondes en quatre moisJusqu’au début des essais, il y avait peu d’indications sur le fait que les voitures à râteau faible ou élevé seraient les plus touchées, comme en témoigne le vote par division référencé par Szafnauer. Certes, un vote indicatif a eu lieu début août, mais ce n’était que de la courtoisie compte tenu de la clause de sécurité, et le fait que Pirelli ait encore renforcé ses pneus pour 2021 prouve à quel point la situation était critique.

« La décision de l’introduire était la bonne, car c’est stupide si vous avez un meilleur produit dans votre poche de ne pas l’utiliser », a déclaré Mario Isola, directeur de course de Pirelli, lors du point de presse de la semaine dernière.

La FIA n’avait pas d’autre choix que de réagir non seulement rapidement, mais avec des implications de coûts minimes sur le réseau, quelles que soient les philosophies de conception suivies par les équipes – que ce soit deux ou huit sur dix. Quoi qu’il en soit, nous devrions être reconnaissants que les changements aient été introduits, car le résultat est que la course semble beaucoup plus proche que l’an dernier, permettant à Hamilton de démontrer sa maîtrise le week-end dernier et, espérons-le, nous donner un combat pour le titre à savourer.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

ActualitésParcourir tous les articles de News Focus

Partagez cet article . avec votre réseau: