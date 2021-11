Comment ces entrepreneurs se sont réinventés

Jennifer Sutton, photographiée avec ses enfants, a quitté son emploi cette année pour ouvrir le Guest Haus Juicery & Matcha Bar à Park City, Utah.

Avec l’aimable autorisation de : Jennifer Sutton

Jennifer Sutton était épuisée.

Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, la directrice de publicité de 37 ans s’est soudainement retrouvée à jongler entre travail et enseignement à distance pour ses deux jeunes enfants. Même lorsque les choses se sont calmées à la maison avec le retour de ses enfants à l’école, le rythme de son travail est devenu de plus en plus intense.

La goutte d’eau est venue lors de son premier voyage d’affaires après le confinement, lorsqu’elle est tombée en panne dans sa chambre d’hôtel.

« J’étais juste comme, je ne peux plus faire ça », se souvient Sutton, qui vit à Park City, Utah, avec son mari et ses enfants. « Je suis brûlé, je suis fatigué.

« Je ne veux pas ressentir ça avec ma famille », a-t-elle ajouté.

En mars de cette année, elle a donné sa démission et a décidé d’ouvrir une jus de fruits. Elle avait travaillé dans l’industrie hôtelière jusqu’au lycée et à l’université et s’était toujours amusée à y retourner.

Le Guest Haus Juicery & Matcha Bar a ouvert ses portes à Park City en septembre et il s’est déjà développé au-delà des jus de fruits, proposant des salades et du café et vendant en gros aux entreprises locales.

Il y a eu des défis et il y a toujours du stress, mais c’est un stress différent, a déclaré Sutton.

C’est comme si, wow, j’ai vraiment commencé à frapper mon prochain chapitre ici. Jennifer Sutton Propriétaire de Guest Haus Juicery & Matcha Bar

« C’est le plus heureux que j’ai été dans ce genre de deuxième phase, depuis que je venais de sortir de l’université à New York et que j’ai en quelque sorte fait un pas en avant et que je suis célibataire sans enfants », a-t-elle déclaré.

« C’est comme si, wow, j’ai vraiment commencé à aborder mon prochain chapitre ici », a ajouté Sutton. « Mais le lâcher prise de cette partie est un peu effrayant. »

Sutton fait partie des millions d’Américains qui ont quitté leur emploi cette année dans le cadre de la « Grande démission ». Beaucoup d’entre eux se tournent vers l’entrepreneuriat alors qu’ils réévaluent leur vie.

Le boom des startups, qui a décollé l’année dernière, n’a pas montré de signes de ralentissement.

Environ 4,3 millions de nouvelles demandes commerciales ont été déposées en 2020, soit près d’un million de plus qu’en 2019, selon les chiffres du US Census Bureau. La tendance reste élevée cette année.

« Beaucoup de gens pensaient que cela aurait pu être un incident lorsque la pandémie a perturbé la vie; [that] certains entrepreneurs sont intervenus et ont créé de nouvelles entreprises pour répondre à leurs besoins », a déclaré Luke Pardue, économiste chez Gusto, fournisseur de services de paie et d’avantages sociaux, qui dessert les petites et moyennes entreprises.

« Ce que nous constatons, c’est que cette tendance à la création de nouvelles entreprises n’a pas beaucoup diminué du tout. »

Les secteurs ont quelque peu changé. Par exemple, il y a eu de nouvelles créations d’entreprises dans le transport et l’entreposage à mesure que des problèmes de chaîne d’approvisionnement surgissent, a-t-il noté.

« Cela signifie que les entrepreneurs sont maintenant un peu plus agiles afin de répondre à tous les besoins de l’économie », a déclaré Pardue.

Certes, toutes les entreprises ne réussissent pas. Environ 20% échouent au cours de la première année, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Isaac Medeiros a quitté son emploi en janvier pour ouvrir MiniKatana.

Avec l’aimable autorisation : Isaac Medeiros

Isaac Medeiros espère qu’il n’est pas l’un d’entre eux. Il a commencé à vendre des épées japonaises miniatures, appelées katanas, dans son appartement de Los Angeles en décembre dernier en guise de bousculade.

À l’époque, le jeune homme de 24 ans travaillait comme spécialiste du marketing numérique, mais a déclaré qu’il était de plus en plus frustré par son travail. Il était le seul distributeur de l’entreprise après le départ du directeur du marketing et a estimé qu’il n’était pas payé équitablement.

« Je ne me sentais pas apprécié », a déclaré Medeiros.

Heureusement, son entreprise a rapidement décollé, il a donc quitté son emploi en janvier. Il réalise actuellement un chiffre d’affaires moyen d’environ 400 000 $ par mois, a-t-il déclaré. Il a développé MiniKatana et vend également des épées pleine grandeur et en mousse, ainsi que des porte-clés, tous commercialisés en ligne via les réseaux sociaux.