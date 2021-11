Pendant les deux premières années de la carrière graphique de Marvin Gaye, il avait deux publics qui ne se rencontraient pas souvent. À la fin de 1964, ses fans de soul avaient fait de lui une idole Motown et il avait apprécié pas moins de sept succès R&B du Top 10. Mais un seul d’entre eux, « Pride & Joy », avait atteint le Top 10 du palmarès pop. Le 21 novembre 1964, Gaye est entrée dans le Hot 100, ce qui allait devenir un nouveau succès croisé et un top tenner sur les deux sondages, « Comme c’est doux (d’être aimé par vous). »

Au Royaume-Uni, le single est devenu le premier single de Marvin dans les charts lorsqu’il a occupé la 49e place pendant une semaine seulement sur les listes du 12 décembre. Quatre mois plus tôt, « Once Upon A Time », son duo avec Mary Wells, était devenu sa première entrée là-bas quand il a lui aussi passé une semaine dans les charts, mais il ne pouvait faire que n ° 50.

« How Sweet It Is » de Holland-Dozier-Holland a fait ses débuts dans le Hot 100 à la 88e place. Au fur et à mesure que Gaye devenait une véritable star du crossover, il deviendrait n ° 6 fin janvier et n ° 3 du R&B. Cela a également donné au chanteur sa deuxième, modeste, apparition au Royaume-Uni, passant une semaine au n ° 49 du classement du 10 décembre. Cette sortie, avant le lancement officiel de la Motown au Royaume-Uni, était aux États-Unis.

Recyclage Motown

N’hésitant jamais à recycler une grande chanson, Motown a remporté un autre succès dans le Top 3 R&B avec la composition et dans le Top 20 pop, moins de deux ans plus tard, lorsqu’elle a été reprise par Junior Walker et les All Stars. D’autres groupes dans l’écurie Motown pour couper l’air à cette époque comprenaient les Elgins et Earl Van Dyke et les Soul Brothers.

De la myriade d’interprétations ultérieures, James Taylor‘s est probablement le plus mémorable. Il illustrait la facilité avec laquelle il pouvait adapter de vieux tubes soul et pop à son style acoustique et est revenu à la 5e place du palmarès pop américain en 1975. Ensuite, Michael McDonald a donné une autre sortie à » How Sweet It Is » quand il l’a inclus sur son album Motown de 2003.

