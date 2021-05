Les nouveaux parents, Kevin et Madison, sont non seulement occupés à essayer de planifier leur mariage, mais également occupés avec leurs bébés jumeaux. Et sur l’épisode de cette semaine, Kevin est également allé à une projection de son nouveau film, celui qu’il a pris d’assaut sur le plateau pour être là pour la naissance de ses jumeaux. Le film s’est avéré horrible, ce qui a inquiété Kevin pour l’avenir de sa carrière d’acteur et celui de sa famille.