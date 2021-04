Comment cet ancien de Techstars a utilisé une nouvelle loi sur le financement participatif pour lever près de 1 million de dollars pour la plate-forme de travail à distance

Arc dispose d’une équipe mondiale de 47 personnes répartie sur quatre continents. (Photo d’arc)

Avec pour mission d’apporter sa plate-forme de carrière à distance à plus de personnes, Arc offre également la possibilité d’investir dans la startup à plus de personnes, en levant près d’un million de dollars dans une campagne de financement participatif en actions sur Wefunder.

. a fait un premier rapport sur Arc il y a près de huit ans, lorsque la société était Codementor, un participant à Techstars Seattle. Depuis lors, le fondateur et PDG Weiting Liu a tracé une voie unique, créant une équipe distribuée à l’échelle mondiale qui a publié plusieurs produits, est rentable et a levé 3 millions de dollars.

Fondateur et PDG d’Arc Weiting Liu.

Avec sa campagne sur Wefunder, Arc profite des changements de règles de la Securities and Exchange Commission qui viennent d’entrer en vigueur le mois dernier. L’une de ces lois a été modifiée pour permettre aux entreprises de lever davantage de fonds auprès de la foule – 5 millions de dollars par an au lieu de 1 million de dollars. Liu a appelé ce saut dans la démocratisation du capital-risque conformément à la vision d’Arc de démocratiser l’accès aux opportunités via le travail à distance.

«Le nouveau changement de loi peut vraiment aider les entreprises avec des communautés importantes», a déclaré Liu. «Pour Arc, c’est une opportunité pour nous de devenir une plateforme appartenant à la communauté. Si nous pouvons permettre à la fois aux clients et aux développeurs (en particulier aux développeurs) de notre réseau d’être des investisseurs, un événement de financement participatif peut nous aider à semer des milliers d’ambassadeurs et d’évangélistes dans le monde entier.

Arc était auparavant une plate-forme exclusive qui reliait uniquement les développeurs de réseaux Arc préalablement contrôlés aux organisations cherchant à les embaucher. Mercredi, la start-up a annoncé l’ajout d’une fonctionnalité de recherche d’emploi mondiale permettant aux utilisateurs de regrouper plus de 54 000 emplois de développeur provenant de plus de 13 000 entreprises qui embauchent à distance sur le Web.

Arc identifie les opportunités les plus pertinentes pour chaque développeur, offre une assistance via un forum communautaire pour les questions et expériences de carrière, et fournit une vérification de profil facultative pour connecter rapidement les développeurs aux partenaires employeurs d’Arc.

Cliquez pour agrandir: la plate-forme Arc connecte les développeurs distants aux travaux distants. (Image d’arc)

La startup a attiré un réseau de plus de 750 000 développeurs.

L’équipe d’Arc, composée de 47 employés, est répartie sur quatre continents. Liu a appelé le travail à distance et l’ouverture de cette porte à plus de travailleurs, un signe positif de la pandémie COVID-19. Que vous choisissiez de vivre à Seattle, Calgary ou Buenos Aires, Liu a déclaré qu’il pensait que le monde serait meilleur avec plus de travail à distance.

«De nombreuses organisations ont réalisé les avantages du travail à distance, et de nombreuses entreprises avant-gardistes telles que Coinbase, Twitter, Shopify et Reddit sont devenues entièrement numériques pour un avenir indéfini», a déclaré Liu. «La capacité de constituer des équipes mondiales solides et indépendantes de la localisation est un avantage concurrentiel pour les startups et les scaleups.»

Diplômé d’AY Combinator qui a vendu sa première start-up SocialPicks en 2009, Liu s’est dit fier de ce qu’il considère comme un «impact mondial réel» qu’il a pu faire depuis Techstars Seattle, et il pense qu’il existe des chemins alternatifs à ce qu’il appelle «le silicium typique». Des trajectoires de vallée où les VC poussent les entrepreneurs à se développer à tout prix et à toute échelle. »

«La passion est essentielle dans la création de startups», a déclaré Liu. «Est-ce que tu danses à claquettes au travail tous les jours? Pensez au genre d’héritage que vous voudriez laisser derrière vous. Outre les dollars générés et les évaluations que vous avez créées, vous sentez-vous fier de ce que votre startup a construit? »