Comment cet entrepreneur de Seattle est passé de la gestion d’un food truck à la direction d’une startup de cryptographie à croissance rapide

Quelques-uns des membres de l’équipe StormX au Mexique, à partir de la gauche : Calvin Hsieh co-fondateur et CTO ; Alex Hidalgo, chef de produit ; Simon Yu, co-fondateur et PDG ; Ollie Brown, concepteur UX. (Photo StormX)

Plus d’un an après la fermeture de sa populaire entreprise de restauration et de restauration coréen-mexicain Bomba Fusion, l’entrepreneur de Seattle Simon Yu est arrivé du Mexique, où il travaille à distance, et le sujet s’est tourné vers la nourriture.

« J’ai mangé des tacos ici hier. J’adore la cuisine mexicaine », a déclaré Yu. «Je pense toujours que nos tacos sont vraiment bons. La combinaison de la cuisine mexicaine et coréenne, ça va tellement bien ensemble.

Yu a peut-être fini de préparer des tacos pour les travailleurs de la technologie à Seattle, mais il est très occupé à préparer une autre histoire à succès avec sa startup actuelle, StormX, une plate-forme de crypto-monnaie qu’il a cofondée en 2015. Et il se régale toujours des leçons de persévérance qu’il a apprises. le chemin tout en luttant pour joindre les deux bouts en tant qu’étudiant de l’Université de Washington.

Plus tôt ce mois-ci, Yu et StormX ont décroché un contrat de sponsoring convoité avec les Portland Trail Blazers, l’équipe NBA pour laquelle il a grandi. Nous nous sommes entretenus pour en savoir plus sur le parcours de démarrage de Yu.

De la fauchée à l’abandon de l’université et du démarrage d’un camion à tacos coréen à l’appartenance à une entreprise de 200 millions de dollars et au parrainage de mon équipe de basket-ball préférée. Quelle folle dix années ça a été. – Simon Yu (@SimonYuSEA) 1er juillet 2021

Les premiers jours

Le camion Bomba Fusion sur le campus T-Mobile à Bellevue, Washington, en 2016. (Photo Twitter @BombaFusion)

Yu a grandi près de Portland à Lake Oswego, Oregon. Lorsqu’il a déménagé à Seattle pour fréquenter l’UW, ses parents tenaient toujours un petit magasin de yaourt glacé près de Portland. Mais ils ont rencontré des problèmes et ont déclaré faillite alors que Yu était en deuxième année.

“Je payais des frais de scolarité à l’extérieur de l’État”, a déclaré Yu. «Et j’ai dit à mon père:« Il y a beaucoup de pression en ce moment. Alors je vais simplement abandonner et travailler et essayer d’économiser assez d’argent pour pouvoir retourner à l’université.’ »

Ma mère était fière d’avoir pu nourrir la moitié de la population technologique de Seattle avec sa recette.

Il a fini par travailler comme caissier de banque, mais le travail au salaire à peine minimum ne suffisait pas à payer le loyer, les prêts étudiants, la nourriture, etc. Pendant des mois, il a mangé des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée.

« Il s’agissait soit de trouver un deuxième emploi, soit d’essayer de créer ma propre entreprise », a déclaré Yu. “Je voulais vendre ces tacos coréens aux enfants du campus, pour gagner un revenu secondaire.”

En utilisant la recette de barbecue coréen de sa mère, Yu a assemblé des tacos simples dans son appartement et les a vendus pour 3 $ à des étudiants travaillant tard à la bibliothèque Odegaard de l’UW. Lancé par 100 $ qu’il a empruntés à son père à l’âge de 19 ans, et sans aucune expérience dans l’industrie alimentaire, sans parler du démarrage de sa propre entreprise, Yu a finalement transformé le camion à tacos Bomba Fusion en réalité.

« J’apprends vite. Je pense que c’est la seule chose que j’ai apprise en étant entrepreneur pendant 10 ans », a déclaré Yu. « Nous avons simplement pu continuer à résoudre les problèmes, à trouver de meilleurs endroits et les affaires ont commencé à vraiment reprendre. »

Simon Yu présente au 9Mile Labs Demo Day en 2016. (. File Photo / Taylor Soper) Nouveau partenaire, nouvelles idées

Yu travaillait toujours dans le secteur bancaire lorsqu’il dirigeait le camion vers 2014, et il a développé un intérêt pour le bitcoin. C’est alors qu’il a rencontré Calvin Hsieh, un diplômé en informatique de l’UW qui était également dans la crypto-monnaie en plein essor. Hsieh cherchait un travail d’appoint.

“Il travaillait sur une application bitcoin, juste une simple application grand public qui payait aux utilisateurs environ deux dixièmes de centime pour regarder une publicité vidéo”, a déclaré Yu. “Il voulait juste faire le démarrage à temps plein après l’université et il avait besoin d’argent pour couvrir les frais de subsistance et il a donc postulé pour devenir directeur de food truck.”

Calvin Hsieh. (Photo LinkedIn)

Après environ un an et demi, Yu a quitté son emploi bancaire pour se concentrer sur Bomba Fusion alors que le camion reprenait, tout en injectant de l’argent dans la survie de CakeCodes, la startup bitcoin Hsieh fondée et que Yu a rejoint. Yu a déclaré qu’il était difficile d’obtenir un financement à Seattle parce que “tout le monde pensait que le bitcoin était du blanchiment d’argent ou une opération de contrebande de drogue”.

La startup a été lancée pendant quelques années et Yu a conduit pour Uber et Lyft alors qu’il travaillait pour rembourser ses prêts étudiants. Mais en 2016, ils ont été acceptés dans l’accélérateur de startups 9Miles Labs, présentant CakeCodes le Demo Day comme un moyen ludique d’aider les entreprises à acquérir de nouveaux clients.

Ils ont décroché un financement providentiel vers le début de 2017 et alors que la crypto s’améliorait et que le produit fonctionnait bien, Yu a déclaré qu’ils avaient fini par lever une tonne d’argent vers la fin de 2017.

Dans le même temps, Hsieh est devenu directeur, développeur Web et finalement copropriétaire de Bomba Fusion. Et CakeCodes a évolué vers StormX.

Succès de StormX

StormX est principalement une application de remise en argent, donc chaque fois que les utilisateurs achètent sur Nike, e-Bay ou Adidas ou dans l’un des centaines de magasins proposés par StormX, ils gagnent de l’argent sous forme de crypto-monnaies, qui peuvent être échangées en bitcoin, Ethereum, ou les propres jetons STMX de StormX. Les utilisateurs peuvent également effectuer quelques micro-tâches – jouer à des jeux ou consulter différentes applications – pour gagner de l’argent également.

“Dans l’ensemble, ce que nous essayons de construire chez StormX est un marché unique où les gens pourraient simplement venir et trouver différentes façons de gagner de l’argent en ligne”, a déclaré Yu. “Et cela vient vraiment du fait que Calvin et moi-même cherchions toujours désespérément des moyens de gagner de l’argent grâce à tous ces différents emplois et autres. Nous essayons de créer une plate-forme simple où n’importe qui, n’importe où dans le monde, pourrait simplement venir utiliser notre application pour gagner un revenu secondaire ou un revenu principal ou quoi que ce soit.

StormX a attiré un public mondial dans plus de 150 pays. L’application compte plus de 3 millions de téléchargements et a versé plus de 4 millions de dollars de récompenses à ce jour. Le financement total de la startup est désormais de 38,7 millions de dollars.

Affronter une tempête

Yu a appelé du Mexique récemment parce que StormX est devenu 100% distant. La startup avait un grand bureau à Seattle, employant 53 personnes, y compris des sous-traitants, à son apogée.

Mais ils ont frappé un marché baissier de la crypto en 2018-19 et Yu a déclaré qu’ils n’avaient pas un bon ajustement sur le marché des produits.

«Notre brûlure était tout simplement trop élevée. Nous avons toujours essayé de rivaliser avec Amazon et Microsoft [for talent] et vous deviez payer beaucoup d’argent pour les développeurs et c’est devenu trop insoutenable pour que nous puissions survivre », a-t-il déclaré. « Nous avons dû procéder à une réduction massive des effectifs. »

StormX est allé à une équipe réduite et s’est réduit à huit employés. Mais ils reviennent, trouvant des gens intelligents en Asie et en Europe qui n’ont pas un coût de la vie aussi élevé que celui de Seattle, et l’équipe est passée à 23.

“Cela a très bien fonctionné pour nous”, a déclaré Yu à propos des travailleurs à distance. “Je pense que le plan est de continuer à le faire.”

Offre Trail Blazers

Écusson en jersey StormX des Portland Trail Blazers. (Photo gracieuseté de Bruce Ely / Trail Blazers)

StormX a déposé son logo sur un maillot NBA grâce en partie à un tweet, où Yu a proclamé qu’un jour, son entreprise s’emparerait de la place de marketing convoitée. Un partenaire de StormX l’a vu et a connecté les fondateurs de la startup à une équipe NBA.

Après avoir parlé à quelques équipes, les Trail Blazers ont finalement tendu la main et la conversation a changé.

“Leur attitude était complètement différente”, a déclaré Yu. “L’organisation depuis le PDG jusqu’aux représentants des ventes, tout le monde était tellement à l’aise.”

La société considère le partenariat avec l’équipe comme un moyen d’obtenir une plus grande exposition et de montrer aux gens qu’il y a plus à la crypto-monnaie et à la blockchain au-delà de la spéculation et du commerce.

“Il y a beaucoup de bons cas d’utilisation et nous sommes l’un d’entre eux”, a déclaré Yu. « Notre produit est là, nous savons tourner les boutons. Il est maintenant temps pour nous d’être vraiment agressifs avec le marketing. Les Blazers étaient en quelque sorte notre premier partenariat, mais nous en avons plusieurs autres en préparation. Nous allons commencer à faire le buzz.

Plus de camion à tacos

Bomba Fusion se portait bien lorsque Yu a confié l’opération à ses parents afin qu’ils puissent avoir une source de revenus. Il s’est principalement tourné vers une entreprise de restauration, au service d’entreprises technologiques telles qu’Amazon et Microsoft et d’autres, notamment Nordstrom et la Fondation Bill & Melinda Gates.

En mars 2020, COVID-19 a frappé et les entreprises n’avaient pas besoin de nourriture pour les travailleurs qui n’étaient pas dans les bureaux. Et à peu près à la même époque, la mère de Yu a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau et n’était plus en mesure d’exploiter l’entreprise. Yu a dit à ses parents qu’ils devraient simplement prendre leur retraite. Sa mère est retournée en Corée pour une opération du cerveau réussie, et maintenant il envoie de l’argent à ses parents tous les mois.

« Nous avons servi 200 entreprises ou quelque chose comme ça. C’était très populaire », a déclaré Yu. “Ma mère était fière d’avoir pu nourrir la moitié de la population technologique de Seattle avec sa recette.”

Cours de démarrage

Yu a déclaré qu’avoir de bons conseillers à qui parler était d’une grande aide lors du démarrage d’une entreprise dans la vingtaine avec peu d’expérience. Les conseillers qui dirigeaient des entreprises prospères ont guidé Yu et Hsieh à travers des problèmes qui auraient pu sembler insurmontables.

Il attribue également l’éthique de travail dont ses parents ont toujours fait preuve en le guidant sur son propre chemin. Chaque fois que lui et Hsieh étaient confrontés à des difficultés financières, ils pensaient qu’ils avaient vu pire et que s’ils pouvaient manger, ils pourraient survivre.

« Nous ne prenons tout simplement pas les choses pour acquises. Nous continuons simplement », a déclaré Yu. « Et c’est certainement une chose qui nous a vraiment aidés à nous séparer de certaines des autres sociétés. Nous avons certainement traversé beaucoup de difficultés. Il y a certainement eu beaucoup de moments dans notre carrière où nous pensions que nous n’y arriverions pas.