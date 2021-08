Comment cet ouragan se compare à la tempête de 2012 ⋆ .

L’ouragan Henri présente des similitudes effrayantes avec la super tempête Sandy, mais il existe également des différences marquées entre les deux tempêtes, des vents à la quantité d’onde de tempête en passant par la route qu’elle empruntera, selon les experts.

Henri suit un chemin similaire le long des côtes américaines. Mais Sandy a pris un virage serré à gauche et a touché terre dans le New Jersey, tandis que la direction projetée d’Henri l’envoie à Long Island, puis au nord de la Nouvelle-Angleterre.

C’est important, car l’atterrissage du New Jersey a mis la région métropolitaine de New York sur le point d’être détruite par les vents tournants dans le sens des aiguilles d’une montre et l’onde de tempête massive.

La partie la plus forte d’Henri sera à l’est de l’atterrissage dans le comté de Suffolk, ce qui signifie qu’une zone plus petite ressentira l’impact et qu’au moins une partie de la tempête pourrait rester au-dessus de l’eau à l’est de Long Island.

“Henri va être comme la moitié d’un Sandy”, a déclaré le géologue côtier Arum Terchunian à Westhampton Beach, où la tempête devrait toucher terre dimanche entre 11 heures et 14 heures. “Nous allons voir des vents plus faibles et des ondes de tempête, entre trois et cinq pieds.”

L’ouragan Sandy sur le nord-est le 29 octobre 2012.NOAA-NASA GOES Project

Et bien que les deux aient coïncidé avec un système de tempête non tropicale sur les Appalaches, l’effet ne provoquera pas une « tempête parfaite » dans le cas d’Henri.

“Ces deux-là se nourrissaient l’un de l’autre”, a expliqué Randy Adkins, météorologue senior chez Accuweather.

Alors que dans le cas de Sandy, la tempête de montagne a contribué à la surcharger en une “super tempête”, dans le cas d’Henri, la tempête des Appalaches l’éloigne, “ne contribuant pas réellement à l’intensité”, a-t-il déclaré.

Dommages causés par l’ouragan Sandy à Breezy Point, Queens le 31 octobre 2012.Matthew McDermott pour NY Post

Sandy était une tempête de catégorie 3 à son apogée dans les Caraïbes – avec des vents constants jusqu’à 115 mph – mais s’était affaibli en un cyclone post-tropical au moment où il a atteint la région métropolitaine de New York.

Henri, cependant, n’a jamais été aussi fort. Il a pris de la force et pris de la vitesse lors de son voyage vers le nord, devenant une tempête de catégorie 1 samedi, avec des vents constants à 75 mph. Il pourrait s’affaiblir davantage et redevenir une tempête tropicale avant qu’il ne touche le rivage de Long Island dimanche.

Un homme nettoie sa voiture à Manhattan après qu’elle a été inondée par l’ouragan Sandy.Brian Zak/NY Post

Comme Henri, Sandy est arrivé pendant une pleine lune, ce qui a exacerbé l’onde de tempête, ou la quantité d’eau qui a été attirée à terre lorsque la tempête a touché terre.

L’onde de tempête est une grande préoccupation pour Henri, mais les hautes eaux devraient être d’environ 6 pieds au-dessus de la normale.

“Ce sera loin de Sandy, où vous avez vu des montants qui étaient facilement le double sinon le triple”, a déclaré Adkins. Le mur d’eau qui a englouti les communautés riveraines en 2012 était en grande partie responsable des 49 décès à New York et 10 dans le New Jersey qui ont contribué à faire de Sandy la tempête la plus meurtrière à frapper la côte est depuis 1972.

Un homme marchant dans les eaux de crue à Midland Beach, Staten Island après l’ouragan Sandy le 30 octobre 2012.Chad Rachman/NY Post

Des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité pendant des jours après Sandy, qui a frappé le 29 octobre, lorsque les températures ont chuté dans les années 50. Le PSGE Long Island a averti que certains résidents pourraient subir un sort similaire et devraient attendre une semaine ou plus pour que le courant soit rétabli si Henri cause des dommages importants.

Reportage complémentaire d’Isabel Vincent