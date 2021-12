Comment c’était pour Tayshia Adams de discuter publiquement de la séparation de Zac Clark

« J’étais vraiment fière d’elle, et c’était juste difficile de travailler parce que je voulais donner la priorité aux sentiments de Tayshia », a ajouté Kaitlyn. « Je l’ai vue dans la bande-annonce tellement bouleversée. Elle avait de l’anxiété. Et je me suis dit: » Nous n’avons pas à régler ce problème si vous ne le souhaitez pas. Mais je pense que si vous voulez avoir votre propre voix et être capable, comme, de partager simplement ce que vous ressentez, c’est à vous de décider. ‘ Et donc, je veux dire, à la fin de la journée, tant qu’elle était – maintenant je voyais à l’aise, elle n’était pas à l’aise avec ça, mais elle voulait y remédier. Donc, nous avons dû le mettre quelque part. Et, honnêtement, j’étais juste vraiment fier de la façon dont elle a tout géré parce que c’était comme une vraie professionnelle. »

Share