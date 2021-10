Comment cette configuration de triangle symétrique pourrait jouer pour MATIC

Une série de hauts inférieurs et de bas plus élevés a identifié un triangle symétrique pour MATIC. Cette configuration s’est traduite par un scénario de rupture possible à l’avenir. Au moment d’écrire ces lignes, MATIC s’échangeait à 1,35 $, en hausse de 3,4 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique MATIC en 4 heures

Les sommets inférieurs de MATIC à 1,50 $ et 1,44 $ combinés à des creux plus élevés à 1,04 $ et 1,16 $ ont donné lieu à une configuration en triangle symétrique. Sur la base des progrès de MATIC dans le modèle, le prochain sommet inférieur était actuellement en développement.

Idéalement, un mouvement au-dessus du 50-SMA (jaune) permettrait à MATIC de marquer le POC de la plage visible à 1,352 $, fixant un pic plus bas dans le processus. Si MATIC continue d’ajouter plus de volumes sur son chemin jusqu’à 1,35 $, une cassure précoce pourrait voir MATIC grimper vers son sommet de septembre de 1,50 $.

Cependant, la fourchette visible a noté une partie importante de la pression de vente présente pour MATIC entre 1,35 $ et 1,49 $. Par conséquent, l’alt nécessiterait un effort haussier soutenu afin de tirer la valeur de sa configuration actuelle. Si une cassure précoce est rejetée, attendez-vous à ce que MATIC oscille dans le modèle et entre dans une phase de consolidation avant la cassure.

D’un autre côté, MATIC serait exposé à un drawdown de 16% à 20% au cas où les ours seraient capables de trancher en dessous de 1,16 $. Les acheteurs pourraient alors chercher à riposter dans une zone défensive de 1,038 $.

Raisonnement

Maintenant, au cours des dernières séances, les indicateurs de MATIC se remettaient de positions baissières. Le MACD et Awesome Oscillator ont identifié une poussée de pression à la hausse sur le marché. Cependant, le RSI n’avait pas encore solidifié une tendance haussière claire. Par conséquent, un ton prudent doit être maintenu.

Conclusion

Sur la base des indicateurs de MATIC, un nouveau sommet était prévu autour de 1,35 $. Si MATIC est capable de générer de forts volumes lors de son ascension vers la ligne de tendance supérieure, une cassure haussière précoce serait certainement réalisable. Dans les deux cas, les traders agissent avec prudence car le RSI n’avait pas encore dépassé les 55 et le retracement à court terme semblait dans le domaine du possible.