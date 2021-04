Comment cette île de New York est devenue une fosse commune

Cette histoire a été produite en collaboration avec THE CITY et le Stabile Center for Investigative Journalism de la Columbia Journalism School, dans le cadre de «MISSING THEM», le projet de collaboration en cours de THE CITY pour se souvenir de chaque New-Yorkais tué par Covid-19. Les reporters sur cette histoire de THE CITY et de Stabile sont: Haidee Chu, Jacob Geanous, Téa Kvetenadze, Cassidy Jensen, Josh Merchant, Savannah Tryens-Fernandes et Megan Zerez.

Hart Island, un petit lopin de terre au large du Bronx à New York, a refait surface dans les journaux nationaux en avril 2020, lorsque la ville de New York est devenue l’épicentre de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis. Des images de nouvelles du cimetière de l’île ont montré des tranchées remplies de cercueils de pin, envoyant des ondes de choc dans le monde entier. Mais ces enterrements de masse qui ont lieu pendant la pandémie ne sont que les plus récents de la longue histoire de Hart Island.

Le cimetière champêtre de Hart Island remonte à 1869 et a servi pendant plus de 150 ans de lieu de sépulture à plus d’un million de New-Yorkais. Au fil des ans, les problèmes d’infrastructure et le manque d’accès public fiable ont valu à Hart Island une réputation entachée.

Une analyse de 2021 par le Stabile Center de la Columbia Journalism School et THE CITY a révélé que plus de 2300 New-Yorkais ont été enterrés à Hart Island en 2020. C’est plus d’enterrements que n’importe quelle année pendant l’épidémie de sida, une autre crise sanitaire récente.

Stabile et THE CITY ont également constaté que la ville de New York était en passe d’enterrer une victime de Covid-19 sur 10 sur l’île.

L’analyse montre qui est le plus susceptible d’être enterré sur Hart Island: les résidents noirs et Latinx, les travailleurs de première ligne et ceux qui ont peu accès aux soins de santé.

Pour comprendre comment cela se lie et quelle est la prochaine étape pour Hart Island, regardez la vidéo ci-dessus. Vous pouvez trouver cette vidéo et tous les Les vidéos de Vox sur notre chaîne YouTube.

Des millions de personnes se tournent vers Vox pour comprendre ce qui se passe dans l’actualité. Notre mission n’a jamais été aussi vitale qu’elle ne l’est en ce moment: autonomiser par la compréhension. Les contributions financières de nos lecteurs sont essentielles pour soutenir notre travail gourmand en ressources et nous aident à garder notre journalisme gratuit pour tous. Veuillez envisager de faire une contribution à Vox dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.