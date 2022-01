Comment cette marque khadi a exploité l’énergie solaire pour créer des milliers de femmes entrepreneures

Facilité de faire des affaires pour les MPME : jusqu’à présent, Greenwear a créé 1 180 femmes entrepreneurs et fournit du tissu à des marques comme W et Aurelia.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Abhishek Pathak, basé à Lucknow, a développé un intérêt pour la mode et les textiles lors de ses journées de diplôme à l’Institut national de technologie de la mode (NIFT) en 2011. Cet intérêt l’a ensuite amené à comprendre la vie et le travail des femmes rurales du secteur khadi qui devaient travailler pendant des heures chaque jour à faire tourner des charkhas pour un revenu aussi modeste que Rs 60 par jour. L’esprit de ces artisans était riche mais leurs poches étaient vides – c’était l’idée que Pathak avait eu de les rencontrer en 2016.

« J’étais fasciné par le fait que le khadi soit une tâche domestique avec un modèle d’économie circulaire, mais je n’ai jamais compris pourquoi le khadi n’avait pas réussi. Lorsque j’ai rencontré des filateurs, j’ai découvert que la charkha était conduite à la main, mais une femme ne peut pas courir sa main pendant 8 heures par jour pour produire environ 50 à 60 grammes de fil de coton ayant une valeur marchande de 10 à 20 Rs pour gagner 50 Rs. 60 par jour », a déclaré Pathak à Financial Express Online.

Connaissant mieux la chaîne d’approvisionnement de khadi, Pathak a appris que l’ensemble du processus de production était automatisé, à l’exception de la filature, car, étonnamment, selon la définition de khadi, le matériau doit être filé et tissé à la main au lieu d’être filé électriquement pour être appelé khadi. « En raison de cette définition du khadi, je pensais que les femmes étaient exploitées », a ajouté Pathak.

Lors de sa visite au salon de Delhi en 2016, Pathak est tombé sur un modèle de charkha solaire au MSME Pavillion. Ce fut le moment eurêka pour lui de réaliser que la façon dont le charkha solaire peut aider à réduire les corvées pour les femmes. La raison pour laquelle les charkhas solaires n’ont pas été adoptées était due à la même raison que tout ce qui n’était pas filé à la main n’était pas khadi. La même année, Pathak a lancé Greenwear comme nom de marque pour le corps KVIC Bhartiya Harit Khadi Gramodaya Sansthan qu’il avait rejoint en tant que directeur général.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Pathak a acheté 10 charkhas solaires de son propre argent et a engagé des femmes artisanes à Bhagalpur (Bihar), célèbre pour ses textiles de soie. En plus de dispenser les femmes artisanes de filer à la main le khadi, la réduction de la pauvreté et l’autonomisation des femmes étaient d’autres raisons pour lesquelles Pathak a adopté des charkhas solaires pour les femmes. Cependant, le coût était le défi.

« Le charkha solaire coûte 45 000 Rs, y compris le coût du charkha autonome de 22 000 Rs et de 23 000 Rs pour l’ensemble solaire par rapport au charkha électrique pour 26 000 Rs. Cependant, le projet de charkha solaire a été inclus dans le programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP) en tant que projet spécial au cours de l’exercice 2017 pour lequel un soutien de 80 000 roupies a été offert aux emprunteurs. Cela comprenait le coût du charkha de Rs 40 000 et un autre Rs 40 000 pour le coton brut. D’un autre côté, il y avait une subvention de 35 pour cent pour les femmes rurales dans le cadre du programme. En postulant via le Gramodaya Sansthan, les femmes ont également économisé le coût du coton brut. Le coût global de la charkha a été réduit à 8 000 roupies, financé par les banques et les femmes ont dû rembourser cela en trois à cinq ans à un IME mensuel de 400 à 500 roupies. C’était abordable pour eux car ils ont réussi à gagner au moins 5 000 à 6 000 roupies par mois », a expliqué Pathak.

Greenwear a été incubé par l’Indian Institute of Management-Calcutta Innovation Park (IIMCIP) et la Villgro Innovation Foundation. L’année dernière, Greenwear a reçu son premier investissement direct étranger (IDE) de l’investisseur d’impact Upaya Social Ventures. Elle figurait également parmi les six entreprises sélectionnées pour le programme « Powering Livelihoods » par le Council On Energy, Environment and Water (CEEW) et la Villgro Innovations Foundation en 2020 pour stimuler l’économie rurale. En 2019, Greenwear est devenu une entité légale et a jusqu’à présent créé 1 180 femmes entrepreneures avec des charkhas achetées dans le cadre du Gramodaya Sansthan. Greenwear fournit actuellement du tissu à des marques comme W et Aurelia. D’ici 2025, Pathak souhaite impliquer 5 000 femmes dans la chaîne d’approvisionnement du charkha solaire. La société a actuellement un chiffre d’affaires de Rs 2 crore et prévoit de lancer des magasins de détail dans trois ans.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.