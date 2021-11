Co-fondateurs inclus, de gauche à droite : Chandan Golla, Laura Close et Raghu Gollamudi. (Photo incluse)

Les nouvelles: La startup de Seattle Inclus a levé un tour de pré-amorçage de 1,9 million de dollars auprès de FlyingFish, SignalFire et Ascend.

Mettre les données dans DEI : À la suite du meurtre de George Floyd, les entreprises de tout le pays se sont engagées à mieux soutenir la diversité raciale et ethnique tout au long de leurs opérations. Leurs propres employés, clients et régulateurs ont également exigé des améliorations mesurables. Mais les entreprises ont souvent du mal à atteindre ces objectifs.

Inclus est d’offrir une solution potentielle. La startup vise à intégrer des données dans tous les aspects des efforts de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), du processus d’embauche au maintien en poste et aux promotions, en passant par la rémunération et un score d’inclusion global pour une entreprise.

« L’histoire de l’ensemble de l’espace a été très délicate et donc chaque chose que nous faisons est 100% basée sur les données et pilotée par les données », a déclaré Laura Close, co-fondatrice et directrice du développement commercial.

« Donc, lorsque nous parlons d’inclusivité, nous ne parlons plus d’ateliers ou de formations – bien que nous soutenions les entreprises qui choisissent cette tactique et que nous la permettions via notre plate-forme – mais nous fournissons des mesures basées sur des données afin que les entreprises puissent faire des choix et des stratégies. . «

Fondateurs : Le PDG et co-fondateur Raghu Gollamudi a lancé en 2016 Integris Software, une entreprise de technologie de la confidentialité où il était directeur de la technologie. OneTrust Data Discovery, basé à Atlanta, a acquis Integris l’année dernière pour un montant non divulgué. Plus tôt dans sa carrière, Gollamudi a été responsable du développement principal chez Microsoft pendant neuf ans.

Chandan Golla, troisième co-fondateur et directeur des produits d’Inclus, était vice-président des produits chez Integris et a travaillé chez eBay pendant plus d’une décennie.

Close a travaillé avec Gollamudi en tant que coach exécutif et son expérience comprend le conseil en carrière et le travail avec les organisations syndicales.

Inclus compte 15 employés et sous-traitants et prévoit doubler ce nombre au cours de l’année à venir.

La technique : La plate-forme Inclus peut extraire les informations sur les employés des outils RH existants qu’une entreprise utilise et les analyser pour fournir des statistiques DEI et inciter des actions correctives. Dans le processus de recrutement, par exemple, la plateforme peut évaluer la diversité globale d’un vivier de candidats ainsi que celle du jury d’entretien. Si le panel manque de représentation équilibrée, Inclus suggère en temps réel d’autres employés à échanger.

Inclus s’est initialement concentré sur l’embauche et ajoutera d’autres domaines RH au cours des prochains mois.

Coût: Les entreprises de 200 à 800 employés paient des frais annuels de 5 000 $ par an, et celles de 1 500 ou plus paient 10 000 $.

Les clients: Inclus lancé en janvier. Ses clients à ce jour sont six startups technologiques, dont Amperity, Remitly et Nintex. L’entreprise vise 100 clients d’ici fin 2022. Son marché cible est les entreprises de 1 000 à 10 000 employés.

Employés en tant que clients : L’exode actuel des employés de la population active – surnommé la Grande Démission – oblige les employeurs à reconsidérer leur traitement des travailleurs.

Gollamudi a déclaré qu’une solution consiste à traiter les employés davantage comme des clients et à les segmenter en groupes non seulement par titre et salaire, mais en tenant compte de leurs caractéristiques de diversité. La segmentation permet à une entreprise de mieux cerner les besoins de ses employés dans le paysage DEI et d’y répondre. Un outil qui peut aider dans ce travail est inclus, a-t-il déclaré.

Concurrence: De grandes entreprises telles que Microsoft, Amazon et d’autres ont des équipes RH internes qui s’attaquent à DEI – mais ont toujours été victimes de poursuites et d’accusations de discrimination. Maintenant, il y a un intérêt croissant pour la technologie DEI externe, comme l’a rapporté .. Parmi les autres dans l’espace, citons la startup de la région de Seattle, Diversity Window.