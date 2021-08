Comment cette startup de voyage a levé 5 millions de dollars auprès des anciens PDG d’Orbitz et de Vacasa au milieu d’une pandémie

Les co-fondateurs de TrovaTrip Nick Poggi (à gauche) et Lauren Schneider. (Photos TrovaTrip)

L’industrie du voyage a subi un coup dur lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, réduisant les revenus des compagnies aériennes, des hôtels et des entreprises technologiques telles qu’Expedia ou Airbnb.

Malgré ces vents contraires, la startup TrovaTrip, basée à Portland, dans l’Oregon, a non seulement réussi à survivre, mais aussi à convaincre les investisseurs de soutenir son entreprise.

La société de planification de voyages a annoncé mardi un tour de table de 5 millions de dollars dirigé par PSL Ventures de Seattle, avec la participation de Barney Harford, ancien PDG d’Orbitz, et Eric Breon, fondateur et ancien PDG de Vacasa. Elevate Capital et Oregon Venture Fund ont également investi.

Fondée en 2017, TrovaTrip gère une place de marché qui met en relation les hôtes de groupes de voyage et les voyageurs. Les « Hôtes » incluent les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui utilisent TrovaTrip pour générer des revenus auprès de leurs abonnés ; l’entreprise leur permet de fixer leurs propres prix de voyage. TrovaTrip s’associe à des voyagistes qui facturent un tarif de base et fournissent des guides locaux pour chaque groupe.

TrovaTrip gagne de l’argent en facturant des frais de service de 10 % et des frais de transaction par carte de crédit de 2,9 % aux voyageurs. Il propose plus de 110 itinéraires dans 40 pays.

« Nous avons pour mission d’aider les autres à développer leur entreprise », a déclaré la co-fondatrice Lauren Schneider.

TrovaTrip a vu les réservations chuter de 75% l’année dernière lorsque les restrictions COVID-19 ont commencé. L’entreprise a contacté les créateurs de contenu et a appris que beaucoup avaient du mal à gagner de l’argent, alors que les marques se retiraient des programmes traditionnels de parrainage et d’ambassadeur.

La startup a répondu en offrant une nouvelle façon pour les créateurs de monétiser. Cela les a aidés à mener des enquêtes auprès de leur public et à créer des itinéraires de voyage pour de futurs voyages.

TrovaTrip a en fait pu vendre plus de réservations l’année dernière qu’avant la pandémie. Les hôtes ont réussi à promouvoir les voyages sur les listes de diffusion, en utilisant des messages axés sur l’optimisme, l’espoir et la communauté, a déclaré Schneider. Il y a plus de 350 voyages prévus à partir de plus de 200 « hôtes » jusqu’en 2022.

“Nous avons pu vendre des voyages pendant une pandémie mondiale et le faire d’une manière qui était sans danger pour la marque pour les créateurs de contenu”, a-t-elle ajouté. « C’est ainsi que nous avons suscité l’intérêt des investisseurs et les avons mis en confiance pour investir dans une entreprise comme la nôtre.

Schneider, directeur des revenus, a fondé la société avec le PDG Nick Poggi. Tous deux sont diplômés de l’Université de l’Oregon.

TrovaTrip utilisera le nouveau financement pour développer son équipe de 35 personnes et ajouter plus d’outils pour les hôtes de voyage. Il avait déjà levé 750 000 $.

“Nous sommes ravis de diriger cet investissement dans TrovaTrip, car la société se situe à l’intersection de l’économie des créateurs en croissance rapide et de l’industrie du voyage grand public en plein essor”, a déclaré Ben Gilbert, directeur général de PSL Ventures, dans un communiqué.