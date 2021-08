Comment cette tendance affecte-t-elle l’exploitation minière de Bitcoin ⋆ Crypto new media

in

La répression de l’exploitation minière chinoise plus tôt cette année a laissé une marque profonde sur l’industrie et le réseau Bitcoin, provoquant une plongée profonde de ses difficultés d’extraction et de son taux de hachage. Comme la Chine avait contribué aux 2/3 du taux de hachage total du réseau jusque-là, l’exode des mineurs fait que les taux de hachage restent alarmants depuis lors.

Cependant, les dernières données suggèrent qu’une augmentation continue de la difficulté de minage de Bitcoin est en train de se réajuster. Une augmentation continue de la difficulté peut être remarquée depuis le 17 juillet, ce qui a entraîné une augmentation consécutive de 13,77 % de la difficulté de minage en deux sauts consécutifs.

Plus tôt dans la journée, le réseau a enregistré une augmentation de difficulté de 7,3% à 15,56 Tera Hash, pour la première fois depuis la deuxième semaine de juin. Un pic de 6% avait également été noté dans la difficulté il y a deux semaines, ce qui était le premier ajustement à la hausse qui avait eu lieu depuis la répression.

Cependant, cet ajustement récent est important car il s’agit du plus important qui ait été observé au cours des 89 derniers jours.

Cette montée en difficulté intervient juste après 4 baisses consécutives dont deux très significatives. Le 3 juillet, le réseau a enregistré une baisse historique de près de 28%, précédée auparavant d’une baisse de près de 16%.

Toutes les deux semaines ou après tous les blocs de 2016, la difficulté de minage de Bitcoin est réajustée pour maintenir le temps de bloc normal de 10 minutes. La difficulté de minage de Bitcoin a culminé à 25 T avant la fermeture du minage chinois. Alors que les mineurs qui étaient restés sur le réseau ont réalisé des gains lucratifs face à la baisse de la concurrence et du taux de hachage, ce récent renversement de tendance en matière de difficulté de minage indique que la concurrence est également en train de se réajuster.

Les données minières montrent que si la contribution de la Chine au taux de hachage du réseau est tombée en dessous de la moitié, les États-Unis ont rapidement ramassé les morceaux, qui hébergent désormais près de 17% du taux de hachage mondial.

S’il est désormais devenu nettement moins rentable d’exploiter le BTC, ce récent réajustement algorithmique est un signe positif pour la communauté Bitcoin. Alors que les mineurs se réinstallent dans des quartiers plus respectueux de la cryptographie et économes en énergie, la puissance de hachage devrait continuer à augmenter au cours des prochains mois.