Comment Chainlink aidera à protéger l’environnement Polkadot

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Polkadot s’est intégré à Chainlink pour intégrer son service Oracle dans son environnement multi-chaînes. De cette manière, les différentes équipes qui s’appuient sur Polkadot pourront compter sur une solution «flexible et fiable» pour alimenter les parachutes en informations.

Les flux de prix Chainlink ont ​​été activés en tant que palette Oracle de substrat et sont accessibles par toute autre palette intégrée dans une parachain. Par conséquent, les applications déployables auront une «nouvelle fonctionnalité puissante». Selon une déclaration de l’équipe de Polkadot:

Chainlink Price Feeds permettra aux applications de contrat intelligentes à travers l’écosystème Polkadot d’accéder à des données de référence de prix précises, à jour et infalsifiables pour stimuler de nouveaux produits et marchés.

Les parachutes basés sur le réseau Substrate auront une connexion directe aux informations «du monde extérieur» fournies par Chainlink via un module d’exécution. La palette peut être ajoutée avec les langages de programmation de contrats intelligents pris en charge, avant ou après sa connexion au relais de chaîne. L’équipe de Polkadot déclare:

De plus, une norme sera élaborée pour permettre l’utilisation de sources de données dans tous les parachutes Polkadot. L’accent sera mis sur une intégration facile pour tirer parti des 4 principales fonctionnalités de Chainlink: données de haute qualité, infrastructure décentralisée, nœuds sécurisés et rentabilité.

Les applications qui se connectent à la palette Chainlink pourront ajouter une collection d’ensembles de données en chaîne pour les crypto-monnaies, les taux de change, les produits de base et d’autres actifs.

En outre, les applications auront de multiples fonctions telles que le règlement de contrats intelligents entre les chaînes, l’exploitation de mécanismes de règlement, la confirmation de l’authenticité des réserves qui garantissent une monnaie stable, entre autres.

Peter Mauric, directeur des affaires publiques de Parity Technologies, estime qu’avec cette intégration, les développeurs de Polkadot seront en mesure de créer «la prochaine génération d’applications décentralisées hautes performances». Daniel Kochis, directeur du développement commercial de Chainlink, a déclaré:

Nous sommes ravis de permettre aux développeurs de tous les parachutes en fournissant une solution Oracle standardisée et facile à intégrer pour accéder à une large gamme de prix en chaîne de haute qualité et éprouvés. Ce faisant, nous pouvons accélérer rapidement le développement de DeFi au sein de l’écosystème Polkadot, tout en maintenant les plus hautes exigences de qualité des données et de sécurité (…).