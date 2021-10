Comment changer de langue à l’aide du clavier Android Gboard

Apprendre une nouvelle langue sur un appareil Android ? Si la langue utilise un alphabet différent ou des accents que votre langue principale n’utilise pas, vous devrez peut-être ajouter un nouveau clavier logiciel à votre téléphone.

Heureusement, le clavier Gboard standard de Google comprend une pléthore de claviers liés à la langue ; au dernier décompte, il offrait plus de 500 langues sur 40 systèmes d’écriture différents. Si vous avez déjà installé Gboard aux États-Unis, vous êtes probablement déjà configuré avec l’anglais américain. Mais il n’est pas difficile d’ajouter un ou plusieurs nouveaux claviers et de passer rapidement d’une langue à l’autre. Voici comment installer et utiliser une ou plusieurs des nombreuses langues disponibles. (Remarque : cela a été essayé avec un téléphone Pixel 3 et Android 12 ; votre interface peut varier.)

Tout d’abord, vous devez vous rendre sur la page « Langues ».

Une façon consiste à ouvrir une application telle qu’un e-mail ou un chat et à appuyer sur une zone dans laquelle vous pouvez taper afin d’afficher le clavier. Appuyez sur l’icône des paramètres (celle qui ressemble à un engrenage) juste au-dessus du clavier. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur la flèche à gauche juste au-dessus du clavier pour faire apparaître la barre d’outils. Sélectionnez « Langues ».

Cliquez sur l’icône d’engrenage au-dessus du clavier.

Vos langues sont répertoriées sur la « page Langues ».

Vous pouvez également accéder à la page à partir du menu principal des paramètres de votre appareil Android. Depuis les paramètres :

Sélectionnez “Système”. Sélectionnez « Langues et saisie » > « Clavier à l’écran » > « Gboard » > « Langues ».

Une fois que vous avez atteint la page « Langues », vous pouvez ajouter une nouvelle langue :

Appuyez sur « Ajouter un clavier » en bas de la page. Faites défiler jusqu’à la langue que vous souhaitez ajouter et appuyez dessus. (C’est une longue liste, vous pourriez donc gagner du temps en utilisant l’icône de recherche en haut à droite de l’écran.) Si vous avez récemment utilisé une application d’apprentissage des langues ou une autre application liée aux langues, celle que vous voulez peut déjà être en haut sous “Langues suggérées”.

La liste « Ajouter un clavier » est très, très longue.

Vous pouvez avoir le choix entre plusieurs types de claviers. Selon la langue, vous pourrez peut-être choisir parmi une liste de plusieurs types de claviers en haut de l’écran. (Par exemple, vous pourrez peut-être opter pour un clavier QWERTY ou Dvorak, ou définir des options d’écriture manuscrite.) La suggestion la plus probable sera la première, mais vous pouvez balayer pour voir les autres qui sont disponibles. Sur la même page, sous “Paramètres de langue”, l’option “Saisie multilingue” vous permet de choisir de recevoir des suggestions de mots dans plusieurs langues pendant que vous tapez. (La disponibilité dépend de la langue que vous ajoutez.) Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton « Terminé ». Vous serez ramené à la page « Langues » où vous verrez la nouvelle langue répertoriée. Appuyez sur la flèche gauche dans le coin supérieur gauche pour quitter la page.

Vous verrez maintenant la langue du clavier nommée sur la barre d’espace. (Si vous avez activé la saisie multilingue, vous verrez les abréviations des deux noms de langue.) De plus, il y aura désormais une icône de globe à gauche du clavier au lieu de l’icône emoji. (L’icône emoji est désormais accessible via un appui long sur la touche virgule.)

Pour changer de clavier, appuyez sur le globe ; votre clavier passera au suivant en ligne. Vous pouvez également appuyer longuement sur la barre d’espace et sélectionner la langue souhaitée dans le menu contextuel.

La saisie multilingue vous donnera des suggestions dans vos deux langues.

Appuyez longuement sur la barre d’espace pour modifier les paramètres de langue.

Si vous n’utilisez plus l’une de vos langues et que vous souhaitez la supprimer de la liste :

Appuyez longuement sur la barre d’espace pour obtenir le menu « Changer de clavier ». Appuyez sur “Paramètres de langue”.

Trouvez la langue dont vous n’avez plus besoin et balayez vers la gauche pour la supprimer.

Mise à jour le 1er octobre 2021, 16h45 HE : Cet article a été initialement publié le 3 janvier 2020 et a été mis à jour pour permettre les mises à jour dans le système d’exploitation Android.