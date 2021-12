Comment changer d’opérateur : AT&T, T-Mobile, Verizon

Meilleure réponse: Si vous souhaitez conserver votre téléphone actuel, il doit être déverrouillé et compatible avec un nouvel opérateur. Pour conserver votre numéro, vous devez transférer le numéro avec le nouveau transporteur. N’oubliez pas de ne pas annuler votre ancien compte tant que le port n’est pas terminé.

Vers quel opérateur devez-vous basculer ?

Il existe d’excellents forfaits de téléphonie mobile, mais le plus important est le réseau en fin de compte. Il ne sert à rien de souscrire à un forfait téléphonique si vous ne pouvez pas l’utiliser partout où vous allez.

Alors que tous les transporteurs ont fait d’énormes progrès ces dernières années pour s’assurer qu’ils offrent un service là où vivent la plupart des Américains, certaines zones rurales sont encore fortement en faveur d’un seul transporteur. T-Mobile possède le réseau 5G le plus puissant, mais AT&T et Verizon ont tendance à avoir une plus grande couverture dans les zones rurales. Vous devrez vérifier les cartes de couverture pour AT&T, T-Mobile et Verizon avant de vous inscrire pour être sûr.

Si vous aimez le réseau d’un opérateur mais pas les plans, il est temps de consulter un MVNO. Les meilleurs MVNO peuvent vous faire économiser de l’argent en vous débarrassant des fonctionnalités et des services dont vous n’avez pas besoin et en proposant un forfait téléphonique simplifié. Par exemple, si vous savez que vous avez besoin du réseau Verizon ou T-Mobile, vous pouvez choisir un MVNO basé sur Verizon ou un MVNO sur T-Mobile.

Performances LTE rapides

AT&T sans fil

L’un des réseaux LTE les plus rapides du marché

AT&T est un excellent choix pour ceux qui recherchent certaines des meilleures vitesses LTE possibles et un réseau 5G en pleine croissance ajoutant encore plus de vitesse.

AT&T n’est pas le transporteur le moins cher du marché, mais il adoucit l’affaire avec des extras précieux comme HBO Max avec son plan Unlimited Elite. Les nouvelles lignes bénéficient également de six mois de Google Stadia gratuitement. Si vous êtes éligible, les membres du programme Signature peuvent économiser encore plus si votre travail ou votre organisation y participe.

Supériorité 5G

T Mobile

Couverture considérablement améliorée avec les meilleures vitesses 5G

T-Mobile a travaillé dur pour améliorer son réseau et a construit le réseau 5G le plus grand et le plus rapide du pays et n’abandonnera pas cette avance de sitôt.

Si vous envisagez de passer à T-Mobile, votre meilleur pari est d’utiliser un téléphone 5G. Alors que le réseau LTE de T-Mobile est solide et a une couverture très similaire à la 5G, des vitesses plus élevées et plus cohérentes sont débloquées avec un appareil compatible 5G. T-Mobile propose également un excellent forfait 55+ pour les clients plus âgés qui souhaitent économiser de l’argent sur un compte multiligne.

Roi de la couverture

Verizon wireless

Vaste zone de couverture LTE

Verizon a acquis sa réputation d’avoir l’une des meilleures couvertures avec LTE à peu près partout dans le pays où il y a des gens.

Verizon a également de grosses économies pour les comptes avec plusieurs lignes, donc si vous amenez toute la famille, vous pouvez probablement économiser plus que si tout le monde utilise son propre compte. Si vous êtes prêt à vous inscrire auprès de Verizon, de bonnes affaires sont disponibles. Le Google Pixel 6 est d’en acheter un, obtenez-en un gratuitement auprès du transporteur pour la saison des vacances. Si vous vous inscrivez auprès de l’opérateur prépayé Visible de Verizon, vous pouvez également obtenir une offre sur le Pixel 6 avec une paire d’écouteurs et une carte-cadeau gratuitement.

Je veux garder mon téléphone

À moins que vous ne deviez de l’argent dessus, il y a de fortes chances que vous puissiez apporter votre téléphone une fois que vous aurez appris à changer d’opérateur. Si vous avez acheté l’un des meilleurs téléphones Android déverrouillés, il y a de fortes chances qu’il fonctionne avec le réseau de votre nouvel opérateur.

Un certain nombre de nouveaux téléphones sont compatibles avec plusieurs opérateurs, ce qui signifie que vous n’avez plus besoin de vous connecter à un nouveau réseau. Une fois que vous avez vérifié si votre téléphone sera compatible avec un nouvel opérateur, vous devez vous assurer que le téléphone est entièrement remboursé et déverrouillé. Sur certains réseaux, vous devrez connaître le mot de passe ou le code PIN de votre compte pour terminer l’activation.

Vérifiez la compatibilité de votre téléphone

La première chose à vérifier est que votre téléphone fonctionnera sur votre nouveau réseau. Alors que de nombreux téléphones fonctionnent désormais avec presque tous les opérateurs, quelques modèles plus anciens, en particulier ceux conçus pour Verizon et Sprint, ne fonctionneront pas avec d’autres opérateurs. Assurez-vous de vérifier votre téléphone auprès de votre opérateur préféré, ou vous pourriez être bloqué en échangeant ce téléphone et perdre de la valeur. Ensuite, vous aurez besoin de votre numéro IMEI pour vérifier votre téléphone. Vous pouvez trouver ce numéro dans la section à propos des paramètres de votre téléphone.

Tous les principaux opérateurs prennent en charge l’apport d’un téléphone 5G ainsi que tant que vous souscrivez à un plan qui le prend en charge, disposez d’un téléphone compatible avec ses bandes 5G, et bien sûr, vous devez vous assurer d’avoir une couverture 5G dans votre ville .

Source : Samuel Contreras / Android Central

Au AT&T, la plupart des téléphones GSM déverrouillés fonctionneront avec leur 3G et 4G LTE avec un simple échange de carte SIM. Dans ce cas, la carte SIM doit contenir toutes les informations dont le téléphone a besoin pour se connecter au réseau d’AT&T. Vous devrez peut-être entrer manuellement les paramètres APN vous-même dans de rares cas. Dans la plupart des cas, ces informations se rempliront automatiquement. Vous pouvez vérifier que votre téléphone est compatible en le vérifiant sur la page BYOD d’AT&T. Les téléphones 5G devraient techniquement fonctionner s’ils prennent en charge la bande n5, mais vous devez d’abord vérifier auprès d’AT&T car certains ne seront pas autorisés par le logiciel à se connecter.

T Mobile est en grande partie le même processus que AT&T avec un réseau GSM qui fonctionnera avec la plupart des téléphones. Avec un échange de carte SIM, un appareil compatible devrait se connecter automatiquement bien que vous deviez peut-être entrer les paramètres APN manuellement dans de rares cas. Vérifiez votre téléphone sur la page BYOP de T-Mobile pour être sûr. T-Mobile utilise principalement les bandes 5G n71 et n41 et fonctionnera avec la plupart des téléphones 5G conçus pour le marché américain.

Sprint n’ajoute plus de nouveaux clients à son réseau et tous les services liés à Sprint sont redirigés vers le réseau et les plans de T-Mobile. Donc, si vous envisagez d’acheter un appareil de marque Sprint utilisé ou déverrouillé, assurez-vous qu’il fonctionnera plutôt avec le réseau de T-Mobile.

Si vous êtes un client Sprint et que vous souhaitez obtenir une carte SIM T-Mobile pour votre téléphone, vous devrez contacter le service client pour la configurer. Il peut également être judicieux de visiter un magasin afin de vous assurer que la nouvelle carte SIM est correctement activée pour votre téléphone.

de Verizon réseau peut être un peu plus difficile, mais vous pouvez toujours vérifier votre téléphone sur sa page BYOD pour voir s’il est compatible. Si tel est le cas, vous aurez besoin d’une carte SIM de Verizon pour vous connecter. Verizon prend en charge les appareils 5G déverrouillés sur son réseau tant que le téléphone prend en charge ses bandes n5 DSS 5G. Le moyen le plus simple de le savoir est donc de vérifier auprès de Verizon.

Si vous apportez votre ancien téléphone à un nouvel opérateur, assurez-vous qu’il est remboursé et que la carte SIM est déverrouillée.

Assurez-vous de ne pas devoir à votre fournisseur actuel

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Bien que les opérateurs de téléphonie ne verrouillent plus les téléphones sur un seul réseau comme par le passé, vous ne pourrez peut-être toujours pas emporter le téléphone avec vous. La première chose à vérifier est que vous ne louez pas le téléphone ou que vous effectuez toujours des paiements. Si vous l’êtes, vous devrez acheter le téléphone pour le confier à un autre opérateur. Cela ne devrait pas s’appliquer si vous avez loué votre téléphone via un autre magasin ou le fabricant.

Pour être sûr, vous pouvez contacter votre opérateur actuel pour voir si vous possédez votre appareil ou si vous avez des frais impayés qui doivent être réglés.

AT&T: (800) 331-0500 ou 611 depuis votre téléphone AT&T

T-Mobile ou Sprint: (800) 937-8997 ou 611 depuis votre téléphone T-Mobile

Verizon: (800) 922-0204 ou 611 depuis votre téléphone Verizon

Si vous souhaitez un nouveau numéro de téléphone, vous pouvez créer un nouveau compte et obtenir une carte SIM auprès de votre nouveau fournisseur.

je veux garder mon numéro

Si vous souhaitez conserver votre numéro, vous pouvez le transférer vers votre nouvel opérateur. N’oubliez pas : n’annulez pas votre ancien service tant que le port n’est pas terminé.

Avoir les informations de votre compte précédent

Vous aurez besoin de vos anciennes informations de compte pour effectuer le transfert de votre numéro. Vous aurez besoin de votre numéro de compte actuel et de votre mot de passe/PIN, ainsi que du nom du titulaire du compte, de l’adresse de facturation et du numéro de sécurité sociale. Votre nouveau fournisseur utilisera ces informations pour demander le transfert de votre numéro.

Vous pouvez vérifier l’éligibilité du port de votre numéro en ligne auprès de chaque opérateur respectif. Si tout se passe bien, vous terminerez le reste de la procédure avec votre nouveau transporteur. Vous devrez peut-être payer des frais d’activation de ligne ou d’appareil lorsque vous démarrez votre nouveau service.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Grands choix

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de T-Mobile

T-Mobile a beaucoup de téléphones sur sa liste, il est donc naturel que vous vous demandiez quel est le meilleur téléphone Android proposé par l’opérateur. Nous vous proposons les meilleures options que vous pouvez acheter dès maintenant.