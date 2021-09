Comment changer la barre d’adresse Safari sur iPhone

in

Lorsque Apple a dévoilé iOS 15 cette année, certains des changements les plus importants concernaient Safari. Non seulement Safari mobile a obtenu une vue d’onglet repensée que nous trouverons également dans iPadOS 15 et macOS Monterey, mais la barre d’adresse a été déplacée vers le bas sur l’iPhone. Bien sûr, cela facilite l’accès à la barre d’adresse d’une seule main sur votre iPhone préféré, mais beaucoup de gens n’ont tout simplement pas aimé ce grand changement du point de vue de l’interface utilisateur.

Dans les versions récentes du développeur iOS 15 et des versions bêta publiques, Apple a décidé de rendre ce nouveau changement de barre d’adresse Safari facultatif, afin que vous puissiez revenir à la conception d’origine si vous le souhaitez. Voici comment modifier la barre d’adresse Safari sur iPhone.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comment changer la position de la barre d’adresse de Safari via les paramètres

La principale méthode pour modifier l’emplacement de la barre d’adresse Safari sur iPhone consiste à utiliser les paramètres de l’appareil lui-même. Voici comment procéder.

Lancer Paramètres sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Safari. Faites défiler jusqu’au Onglets section.

Sélectionnez si vous souhaitez que le Barre d’onglets (nouveau style) ou Onglet simple (style ancien).

Source : iMore

Une fois que vous avez défini la position de la barre d’adresse de Safari via l’application Paramètres, elle le restera jusqu’à ce que vous la changiez à nouveau.

Comment changer la position de la barre d’adresse de Safari dans Safari lui-même

Si vous voulez un moyen plus simple de modifier la barre d’adresse de Safari, vous pouvez le faire directement dans Safari lui-même. Voici comment.

Lancer Safari sur votre iPhone.

Dans le barre d’adresse, appuyez sur le Aa bouton (c’est à gauche de l’URL actuelle).

Source : iMore

Dans le menu contextuel, appuyez sur Afficher la barre d’adresse supérieure ou Afficher la barre d’onglets inférieure (selon ce que vous avez défini comme).

Source : iMore

C’est un moyen beaucoup plus rapide de modifier la position de la barre d’adresse dans Safari, et vous pouvez le faire à la volée.

Des questions?

Que vous aimiez ou non les nouveaux changements de conception de Safari, l’emplacement de la barre d’adresse est désormais personnalisable pour s’adapter à vos préférences. Comme vous pouvez le voir, il y a deux façons de le faire, l’une étant plus rapide que l’autre. Dans tous les cas, c’est relativement simple.

Vous avez d’autres questions sur la modification de la position de la barre d’adresse Safari sur iPhone ? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous.