Google Photos est l’un des meilleurs services de stockage en nuage qui existe pour stocker vos images et vidéos. L’application propose de nombreuses options et fonctionnalités. L’un étant la possibilité de modifier la date et l’heure d’une photo dans Google Photos. Si vous voulez apprendre à le faire, suivez les étapes suivantes jusqu’à un T.

Comment changer la date et l’heure d’une photo dans Google Photos sur Android

Ouvert Google Photos sur votre téléphone Android.

Robinet sur l’image.

Appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central Appuyez sur le bouton icône de crayon à côté de la date et de l’heure pour modifier les détails.

Appuyez sur le Date pour le changer.

Appuyez sur le temps pour le changer.

Une fois que vous avez modifié la date et l’heure d’une photo, les détails mis à jour seront synchronisés sur tous vos appareils et apparaîtront également dans Google Photos partout ailleurs.

Comment changer la date et l’heure d’une photo dans Google Photos sur ordinateur

Aller à https://photos.google.com/ sur votre bureau.

Cliquez sur sur l’image.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central Recherchez le Bouton d’informations qui ressemble à un je suis dans un cercle et cliquez dessus.

Clique sur le icône de crayon à côté de la date et de l’heure.

Entrer nouvelle date et heure des détails.

Cliquez sur sauvegarder après avoir entré la nouvelle date et l’heure.

