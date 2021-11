Comment changer la date/l’heure/l’emplacement de la photo sur iPhone sous iOS 15

Un autre ajout petit mais pratique avec iOS 15 est la possibilité de modifier les données EXIF ​​des images dans l’application Photos sur iPhone et iPad. Lisez comment modifier la date/l’heure et l’emplacement de la photo pour des images individuelles et multiples.

Que vous ayez de vieilles photos, que vous numérisiez/importiez des images ou que vous ayez simplement des images avec des métadonnées incorrectes, jusqu’à présent, vous deviez les modifier sur votre Mac avec l’application Photos ou un logiciel tiers.

Avec iOS 15, Apple vous permet de modifier facilement la date/l’heure et l’emplacement de la photo directement dans son application Photos sur iPhone et iPad. Et si vous devez modifier la date/l’heure/l’emplacement de plusieurs photos à la fois, vous pouvez également le faire.

Pour les photos individuelles

Dans iOS 15, ouvrez l’application Photos Choisissez la photo dont vous souhaitez modifier la date/l’heure Appuyez sur l’écran pour obtenir le menu du bas, choisissez l’icône « i » Appuyez sur Régler pour modifier la date, l’heure et le lieu de la photo Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé Vous pouvez également Ajouter un emplacement s’il n’y en a pas ou appuyez sur la flèche dans le coin inférieur droit d’un emplacement existant > Éditer pour le changer Juste en dessous de la photo, vous verrez également une option pour ajouter une légende

Pour plusieurs photos

Vous pouvez également sélectionner plusieurs photos dans l’application Photos et modifier par lots la date/l’heure et le lieu :

Appuyez sur le Sélectionner dans le coin supérieur droit Choisissez les photos que vous voulez Choisissez le bouton Partager (carré avec flèche vers le haut) Balayez vers le bas et appuyez sur Modifier la date et l’heure ou Modifier l’emplacement

Voici à quoi ressemble le processus :

Après avoir appuyé sur « Ajuster » pour modifier la date, l’heure et l’emplacement, vous pouvez soit utiliser les flèches sur le côté droit pour changer le mois et utiliser le sélecteur de calendrier pour le jour ou appuyez sur la petite flèche à côté du mois/année sur la gauche pour choisir plus rapidement une année/une date plus ancienne.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :