Depuis près de sept ans maintenant, nous connaissons et aimons Alexa d’Amazon en tant qu’assistant virtuel précieux qui a juste une voix traditionnellement féminine. Même si les utilisateurs ont pu changer les voix sur d’autres assistants virtuels comme Siri et Google Assistant, Amazon était resté seul à identifier son IA comme étant une femme. Mais maintenant, enfin, les propriétaires d’Echo peuvent faire sonner leur Alexa différemment que jamais. Alors plongeons et découvrons comment changer la voix d’Alexa sur votre appareil Echo.

Comment changer la voix Alexa sur votre Amazon Echo

Ouvrez votre Application Amazon Alexa. Appuyez sur le Dispositifs onglet en bas de l’écran. Appuyez sur Écho et Alexa.

Appuyez sur le dispositif vous voulez changer.

Source : Android Central Appuyez sur le Paramètres icône (en forme d’engrenage) dans le coin supérieur droit de l’écran.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur La voix d’Alexa.

Source : Android Central Pour sélectionner la voix traditionnellement masculine, appuyez sur Nouveau. Revenez à l’écran précédent et appuyez sur Mot de réveil.

Ici, vous pouvez changer le mot de réveil d’Alexa en d’autres tels que “Amazon,” “Ordinateur,” “Écho, ” ou l’option la plus récente — “Ziggy.” Notez que la modification du mot de réveil peut prendre quelques minutes pour prendre effet.

Source : Android Central

Alternativement, si plonger dans les paramètres de l’application Alexa est trop fastidieux, vous pouvez toujours demander à Alexa de “changer votre voix” et “Alexa, changez votre mot de réveil”. N’oubliez pas que ce processus devra être répété pour chaque appareil Echo que vous avez chez vous, car les paramètres sont définis par appareil.

En plus ou en plus de faire ressembler Alexa à une voix traditionnellement masculine, vous pouvez également acheter des voix de célébrités dans la boutique Alexa Skills d’Amazon via le site Web d’Amazon, l’application Alexa ou simplement en demandant à votre Alexa sur l’un des meilleurs haut-parleurs Alexa. .

En 2019, Amazon a introduit une compétence Alexa qui vous permettrait de parler avec Alexa comme si vous conversiez avec le célèbre acteur et producteur hollywoodien Samuel L. Jackson, et la société s’est étendue à d’autres voix de célébrités depuis lors. Si vous voulez vous en tenir aux voix masculines, vous pouvez choisir d’ajouter la légendaire star du basket Shaquille O’Neal, ou si vous préférez une voix féminine, vous pouvez opter pour la comédienne et actrice hilarante Melissa McCarthy.

Vous ne savez pas comment activer ou désactiver les compétences Alexa ? Ne vous inquiétez pas, nous avons un guide pratique pour cela. Et tant que vous bricolez avec le son d’Alexa, vous voudrez peut-être savoir comment changer la langue sur votre appareil Echo.