Comment changer la voix de Siri sur votre iPhone | La technologie

Si vous voulez que votre iPhone soit plus original et se démarque des autres, l’une des choses que vous pouvez faire pour le personnaliser est de changer la voix de Siri. Nous expliquons comment procéder étape par étape.

Ces dernières années, l’utilisation d’assistants virtuels a connu une croissance significative. Cela a été possible, d’une part, grâce à l’augmentation des haut-parleurs intelligents et, d’autre part, à la popularisation d’Android Auto et de CarPlay, entre autres facteurs.

Maintenant que nous utilisons plus que jamais des assistants vocaux, quand il s’agit de personnaliser notre terminal, nous ne pouvons pas nous contenter de rester sur l’apparence graphique. Si vous voulez que votre terminal soit vraiment original, vous devez également configurer d’autres aspects, y compris la voix de votre assistant.

Au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez la possibilité de changer la voix de Siri sur votre iPhone. De cette façon, votre assistant aura un son différent de celui de la plupart des téléphones Apple, gagnant en personnalité par rapport aux autres.

Siri. Alexa. Google. Cortana… Les assistants numériques ont été intégrés dans notre routine quotidienne, et malgré leur énorme succès imparable, la grande majorité des gens ne sont pas au courant de l’histoire derrière leurs noms. Aujourd’hui, nous vous en parlons.

La réalisation de cet ajustement prendra peu de temps et est très facile à faire. Nous vous expliquons tout ce que vous devez faire étape par étape:

Entrez d’abord le Paramètres et allez à la section Siri et recherche. Sous le titre Consulter Siri vous trouverez l’option Voix Siri. Cliquez pour voir les options disponibles. À l’heure actuelle, vous pouvez choisir deux options pour Siri en espagnol. Voix 2 C’est celle qui est sélectionnée par défaut, et c’est la voix féminine caractéristique que tout le monde reconnaît comme la voix de l’assistant virtuel d’Apple. Voix 1 c’est une voix masculine et beaucoup moins courante. Pour passer à la voix masculine de Siri, jouer la voix 1 et le téléchargement du package commencera. Il est recommandé de vous connecter au WiFi pour ne pas consommer de données de votre tarif mobile. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez commencer à utiliser la nouvelle voix pour Siri.

Jusqu’à très récemment, Siri n’avait le choix que deux voix dans toutes les langues, mais avec l’arrivée d’iOS 14.5, Apple a ajouté deux nouvelles voix pour Siri en anglais américain, qui compte actuellement quatre voix. Il est possible que ceux de Cupertino prévoient de faire de même bientôt pour d’autres langues et peut-être que bientôt nous aurons plus d’options à choisir.