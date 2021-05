Comment changer l’animation de démarrage de votre mobile Xiaomi sans avoir besoin de root | La technologie

Désormais, Xiaomi vous permet de modifier l’animation de démarrage de ses terminaux sans avoir à déverrouiller le chargeur de démarrage et à obtenir l’autorisation du superutilisateur root. Nous vous apprenons à le faire.

La personnalisation est l’une des forces du système d’exploitation mobile de Google. Au fil des années, les utilisateurs ont modifié leurs terminaux à leur guise, des icônes à l’aspect général du système d’exploitation. L’un des changements les plus courants consiste à personnaliser l’animation de démarrage. Oui, ce petit écran qui dure quelques secondes au démarrage du terminal.

Les utilisateurs qui personnalisaient leurs terminaux devaient le faire à leurs risques et périls, car ils devaient disposer d’un root. Ce terme fait référence aux autorisations de superutilisateur dont l’utilisateur a besoin pour pouvoir modifier Android à volonté. Xiaomi ne souhaite pas que les utilisateurs passent par tout ce réseau d’actions et permet de changer l’animation de démarrage de leurs mobiles sans avoir besoin de root.

Changer l’animation de démarrage d’un mobile Xiaomi sans root

La première chose à faire est d’ouvrir les paramètres du terminal, une fois ici, nous cherchons “Thèmes” et lorsque cette option apparaît, nous cliquons pour ouvrir la fenêtre correspondante. Dans cette section, vous devez cliquer sur Dans “Personnaliser les thèmes”, six options apparaîtront et celle qui nous intéresse est celle qui dit “Image de démarrage”.

Dans cette section, nous sélectionnerons l’image de démarrage des thèmes que nous avons installés, tous les thèmes n’ont pas une animation différente. Nous vous laissons une sélection de sujets qui ont ceci que nous commentons:

Future V11 Plus Light V11 iOS 14.1 Ronix UI ProGoogle Dual 2.0 Pure2 Pro v11 VERT [Liquid] Liberté Donuts Hello White v12

En sélectionnant le thème que nous voulons installer, il suffit de cliquer sur «Appliquer» Pour qu’il soit installé sur l’appareil, le terminal devrait être redémarré afin qu’il soit pleinement appliqué dans le système et que tout soit fait.

Si vous avez des questions, vous pouvez consulter la vidéo suivante que nous vous laissons afin que vous puissiez voir comment se déroule le processus.

La vérité est que la possibilité de changer l’animation de démarrage en quelques clics est quelque chose d’assez remarquable et que de nombreux utilisateurs apprécieront. L’époque où il était nécessaire de faire de nombreux changements pour obtenir une animation différente est révolue depuis longtemps.