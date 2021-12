Edgar Cervantes / Autorité Android

Tout le monde aime personnaliser son téléphone, et les fonds d’écran WhatsApp ne font pas exception. Mais comment changer le fond d’écran de WhatsApp sur votre téléphone ? Est-ce une chose rapide de deux minutes ou un processus long et alambiqué ? Nous examinons le processus pour Android et iOS.

Pour changer le fond d’écran de WhatsApp, allez sur Paramètres–> Chat. Là, vous verrez une section de fond d’écran où vous pouvez choisir un fond d’écran préinstallé ou télécharger une image à partir de l’album photo de votre téléphone.

Comment changer le fond d’écran de WhatsApp (Android)

Pour ceux d’entre vous qui possèdent des appareils Android, ce qui devrait être la plupart d’entre vous qui liront ce site, voici comment modifier votre fond d’écran WhatsApp.

Pour toutes les discussions

Pour commencer, appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit pour entrer le Réglages.

Aller à Chats–>Fonds d’écran.

Sélectionnez la catégorie de papier peint que vous souhaitez avoir. Vous pouvez choisir entre Lumineux, Sombre, et Couleurs solides. Vous pouvez également choisir Mes photos pour accéder à vos albums photos.

Sélectionnez le fond d’écran que vous voulez et appuyez sur MONNAIE pour appliquer les modifications.

Pour les conversations individuelles

Pour définir un fond d’écran pour un seul contact individuel, accédez au fil de discussion de cette personne en particulier. Appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit et lorsque le menu apparaît, choisissez Fond d’écran.

Vous serez maintenant redirigé vers la page de sélection de fond d’écran. Quel que soit le fond d’écran que vous choisissez, il ne sera appliqué qu’à ce contact particulier.

Comment changer le fond d’écran de WhatsApp (iOS)

D’un autre côté, si vous utilisez un iPhone pour faire vos conversations WhatsApp, vous vous demandez peut-être comment changer le fond d’écran à la manière d’Apple.

Pour toutes les discussions

Aller à Paramètres–> Discussions–> Fond d’écran de discussion. Robinet Choisissez un nouveau fond d’écran.

Sur l’écran suivant, trois catégories de fond d’écran vous seront proposées : Lumineux, Sombre, et Couleurs solides. Vous pouvez également choisir une image dans vos albums photo. Pour les besoins de cette démonstration, optons pour une couleur unie.

En tapant Couleur unie, vous aurez plusieurs choix.

Appuyez sur l’un d’eux pour le prévisualiser. Si vous ne l’aimez pas, balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir différentes couleurs.

Si vous n’aimez pas les légers caractères ressemblant à des griffonnages sur le papier peint, vous pouvez le désactiver en basculant le commutateur central en bas.

Lorsque vous avez le fond d’écran que vous voulez, appuyez sur Ensemble pour tout sauver.

Pour les conversations individuelles

Si vous voulez être vraiment personnel et avoir des fonds d’écran individuels pour chaque contact WhatsApp (peut-être Dark Vador pour votre mère ?), alors c’est aussi possible.

Appuyez sur le nom de la personne dans votre liste de contacts, puis appuyez à nouveau sur son nom en haut de l’écran.

Faites défiler jusqu’à ce que vous voyez Fond d’écran et son. Appuyez dessus et vous serez redirigé vers la page de sélection de fond d’écran.

Le fond d’écran que vous sélectionnez ne sera désormais appliqué qu’à ce contact particulier.

FAQ

Pouvez-vous télécharger vos propres fonds d’écran ou ne pouvez-vous utiliser que ceux approuvés par WhatsApp ?

Oui. Sur la page affichant les fonds d’écran disponibles, vous pouvez appuyer sur Photos pour accéder à votre album photo.

