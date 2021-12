Windows 11 apporte un tas de nouvelles fonctionnalités et de changements. Microsoft l’a publié le 5 octobre, après avoir passé un certain temps en version bêta. Windows 11 est une mise à jour un peu polarisante, avec quelques fonctionnalités intéressantes et des modifications qui ne sont pas si bienvenues.

L’un des changements les plus importants dans Windows 11 est la façon dont le système d’exploitation gère le navigateur par défaut. Non seulement Microsoft pousse les utilisateurs à s’en tenir à Microsoft Edge comme navigateur par défaut, mais il est également plus difficile que jamais de s’éloigner de Microsoft Edge – les méthodes précédentes en un clic pour changer de navigateur par défaut ne fonctionnent pas sur Windows 11.

RÉPONSE RAPIDE:

Pour modifier le navigateur par défaut dans Windows 11, rendez-vous dans la section Applications par défaut dans les paramètres Windows. Vous pouvez ensuite cliquer sur le navigateur installé de votre préférence, par exemple Google Chrome, et définir les types de fichiers/liens par défaut répertoriés ci-dessous, en cliquant dessus un par un.

Comment changer le navigateur par défaut dans Windows 11

Voici les étapes à suivre pour abandonner Microsoft Edge dans Windows 11.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Ouvert Paramètres Windows. Clique sur le applications dans le volet de gauche, puis cliquez sur le Applications par défaut onglet dans le volet de droite. Alternativement, vous pouvez simplement rechercher Applications par défaut dans Recherche Windows et ouvrez-le directement.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Dans le Rechercher des applications barre, tapez le nom du navigateur de votre choix. Vous pouvez également faire défiler la liste des applications pour rechercher manuellement le navigateur. Pour les besoins de ce didacticiel, nous utilisons Google Chrome. Lorsque vous avez trouvé votre navigateur dans la liste, cliquez dessus.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Vous verrez maintenant la liste des types de fichiers et de liens que Google Chrome peut ouvrir. Si Microsoft Edge est défini comme navigateur par défaut, la plupart des types de fichiers et de liens afficheront Microsoft Edge par défaut ici.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Cliquez sur l’onglet qui lit Microsoft Edge sous le .htm section. Vous recevrez une invite vous demandant de vérifier Microsoft Edge avant de vous déplacer. Clique sur le Changer quand même bouton.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Une fenêtre contextuelle vous permettra alors de sélectionner votre navigateur préféré pour le type de fichier/lien. Cliquez sur votre navigateur préféré, Google Chrome dans ce cas, et cliquez sur d’accord.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Répétez la même chose pour .html, .pdf, .shtml, .xhtml, et tout autre type de fichier que vous souhaitez associer à Google Chrome, en particulier tous ceux qui indiquent que Microsoft Edge est la valeur par défaut.

Palash Volvoikar / Autorité Android

C’est ça. Microsoft bloque actuellement les solutions de contournement en un clic pour ce processus, c’est donc le seul moyen de s’éloigner de Microsoft Edge dans Windows 11.

FAQ

Pouvez-vous utiliser Google Chrome sous Windows 11 ?

Oui, Windows 11 exécute Google Chrome et vous pouvez le définir comme navigateur par défaut à l’aide de cette méthode.

Combien de temps faut-il pour changer de navigateur Web sous Windows 11 ?

Ce n’est pas aussi rapide et simple que l’ancien commutateur en un clic, mais cette méthode vous prendra moins de cinq minutes.

