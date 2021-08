in

Parler du navigateur par défaut, c’est parler de celui ouvre les liens vers les pages Web par défaut et à tous les contenus du réseau. Pour donner un exemple clair et que vous le voyiez mieux, nous pouvons citer les liens que vous pouvez recevoir dans les emails. Le plus courant est d’avoir un navigateur par défaut lors de l’exécution d’une installation ou de son ouverture. Cela peut être fait en cochant la case correspondante ou par une fenêtre d’avertissement qui vous demande si vous voulez le faire.

Dans Windows 10, le navigateur par défaut est Microsoft Edge, qui a de très bonnes performances, sans bien sûr certaines fonctionnalités qui pour certains utilisateurs peuvent être essentielles. Vous pouvez changer de navigateur web, pas de problème, mais l’inconvénient est que le définir comme valeur par défaut le rend compliqué. Nous allons voir les étapes en question que vous devez effectuer :

Vous accédez à la configuration de Windows 10. Nous entrons dans le système puis dans les applications par défaut. Une fois dans les applications par défaut, recherchez la section “Navigateur Web”. Cliquez sur le navigateur Web par défaut, où nous verrons une liste de tous les navigateurs que nous avons installés, en en sélectionnant un, qui restera comme navigateur. prédéterminé. Vous pouvez télécharger Google Chrome, Mozilla, Opera, etc. Si vous n’en avez pas, vous aurez Microsoft Edge par défaut.

Comment changer le navigateur par défaut sous Windows 10 ?

Dans les anciennes versions de Windows, le changement de navigateur s’est fait en moins d’étapes, comme cela s’est produit dans Chrome, où nous avons entré la configuration, nous n’avions qu’à sélectionner “Définir Google Chrome comme navigateur par défaut”.

Actuellement, ce qui se passe, c’est que cela nous amènera à la configuration de Windows 10 pour boîte de vitesses manuelle. C’est le même processus qui s’appliquera à d’autres applications.

Il est clair que la comparaison entre l’ancien Internet Explorer et Microsoft Edge est notoirement favorable au second, mais elle doit encore beaucoup s’améliorer, tant d’utilisateurs peuvent manquer certaines extensions, tant de fois ils choisissent d’installer Chrome ou Firefox.

Dans de nombreux tests, même les résultats au niveau de la fluidité sont meilleurs que ceux des Microsoft Edge, mais aussi l’entreprise nord-américaine elle-même doit continuer à mettre à jour son navigateur comme la concurrence pour être à jour.

Comment allumer un Mac ?

Très simple, ouvrez les Préférences Système, puis cliquez sur Général. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant à côté de Navigateur Web par défaut. Safari est celui qui est sélectionné dans cette option, mais si vous avez d’autres navigateurs installés sur votre ordinateur, vous pouvez choisir celui que vous voulez.Cliquez simplement sur la case et choisissez votre navigateur préféré.

De cette façon, vous pouvez choisissez le navigateur que vous voulez par défaut. Sous Windows et MacOS, c’est très facile à faire.