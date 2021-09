Comment changer le nom du club Ultimate Team dans FUT

in

FIFA 22 Ultimate Team est maintenant là et l’une des premières choses que vous voudrez faire est de changer le nom de votre club dans FUT.

Les amateurs de football peuvent gérer leur FUT via l’application Webb ou en téléchargeant l’application Companion sur mobile. Cela vous permet de suivre les transferts et de compléter les SBC lors de vos déplacements ou à l’école lorsque vous devriez travailler.

Malgré le tollé qu’il provoque chaque année, FUT reste le mode le plus important du jeu et vous avez un tas de tâches à accomplir au démarrage.

FIFA 22 : Voici quand vous recevrez votre bonus de précommande de joueur OTW FIFA 22 | Propulsé par PS5 ft. De nouvelles ICONS révèlent

BridTV

5028

FIFA 22 | Propulsé par PS5 ft. De nouvelles ICONS révèlent

https://i.ytimg.com/vi/uSOaHumDZ_M/hqdefault.jpg

867376

867376

centre

13872

Comment changer le nom de votre club dans FIFA 22

Vous modifiez le nom de votre club FIFA 22 Ultimate Team en sélectionnant Objectifs sur la page d’accueil FUT, puis en faisant défiler jusqu’à Fondations.

Une fois que vous êtes sur les objectifs de base, il ne vous reste plus qu’à sélectionner la catégorie Bases. Au bas de la liste, vous trouverez la tâche Nom du club.

Sélectionnez-le simplement et insérez ce que vous voulez que votre équipe soit appelée. Cela vous récompensera avec 150 pièces FUT à verser aux joueurs ou aux packs.

Les tâches de base

Vous trouverez ci-dessous toutes les tâches de base dans FIFA 22 Ultimate Team sous les objectifs de la Fondation :

Jouez à un jeu dans des batailles d’équipes – petit pack de personnalisation mixte Appliquer un élément de contrat pour les joueurs – 150 pièces Appliquer un élément de contrat de manager – 150 pièces Placer un joueur à sa position correcte – 150 pièces Lier deux joueurs par nationalité – un pack d’or (non échangeable) Changez le nom de votre club – 150 pièces

Fondation

En dehors des bases, il existe d’autres catégories d’objectifs à compléter sous les fondations.

Ceux-ci incluent le jeu compétitif, la chimie, la navigation sur le marché des transferts et la réalisation de défis de création d’équipe. En bref, Foundations est facile pour ceux qui connaissent Ultimate Team alors qu’il s’agit d’une introduction utile au mode pour les nouveaux arrivants complets.

Nous vous recommandons de terminer les objectifs le plus rapidement possible, juste pour les accomplir et à l’écart.

EA SPORTS: Pourquoi il n’y a pas de multijoueur cross-gen dans FIFA 22

Dans d’autres nouvelles, New World: Comment obtenir le DLC Prime Gaming Pirate et les gouttes Twitch