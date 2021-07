Comment changer le réseau WiFi auquel vous vous connectez sur Google Home

La simplicité est élevé lorsque l’on termine le processus de changement de réseaux sans fil auxquels un haut-parleur Google est connecté pour accéder à Internet, quelque chose nécessaire pour tirer le meilleur parti de ses possibilités (parmi lesquelles l’utilisation d’un assistant vocal ). Le fait est que pour y parvenir, il est nécessaire d’utiliser le Application d’accueil dans lequel s’effectue la gestion de nombreux périphériques matériels de la société Mountain View, tels que celui dont nous parlons ou les lecteurs Chromecast.

Il est important d’indiquer que, pour garder le contrôle de tous les accessoires auxquels l’enceinte Google Home a accès, comme une Smart TV ou des ampoules intelligentes, il est nécessaire que celles-ci se connectent également au nouveau réseau Wi-Fi, et qu’autrement l’accessoire de la firme nord-américaine ne pourra pas les retrouver régulièrement. Par conséquent, la changement dans la configuration, cela doit être fait globalement.

Effectuer un changement de réseau WiFi sur une enceinte Google Home

Comme nous l’avons indiqué, il n’y a pas rien de complexe cela doit être fait et l’intégrité du haut-parleur intelligent que vous avez n’est pas compromise. De plus, en quelques minutes le nouvel accès est entièrement configuré, il faut donc féliciter l’entreprise dirigée par Sundar Pichai car tout est vraiment intuitif et rapide. Voici ce qu’il faut faire :

Tout d’abord, ouvrez l’application Google Home que vous avez installée sur votre smartphone et, après cela, vous devez trouver le nom du locuteur vous devez changer le réseau WiFi auquel vous accédez. Lorsque vous le localisez, cliquez dessus. Maintenant, ce que vous avez à faire est de cliquer sur le icône d’engrenage cercle qui se trouve dans la partie supérieure de l’écran que vous voyez.

Sélectionnez l’option WiFi que vous voyez parmi celles disponibles, que vous trouverez en bas de l’écran, et appuyez sur le bouton rouge appelé Oubliez le réseau. Cela provoque la suppression de celui reconnu et, lorsque l’action est terminée, vous revenez à l’écran initial et, à ce moment-là, vous devez démarrer l’assistant de connexion aux réseaux habituels dans Google Home. Il ne vous reste plus qu’à saisir les nouvelles données et vous aurez terminé, comme vous pouvez le constater, tout est très simple et sans aucun risque.