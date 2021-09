Comment changer le SSD PS5 et étendre le stockage étape par étape | Jeux

Nous vous expliquons étape par étape comment changer le SSD PS5 pour étendre le stockage dans la console Sony grâce aux disques externes M.2 et à la mise à jour logicielle qui arrivera tout au long de ce mercredi 15 septembre.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes et les plus nécessaires de la PS5 est la possibilité d’étendre le stockage de la console. Lorsque nous avons fait l’analyse, nous vous avons dit qu’il y a une fente dans la partie interne à laquelle on accède sans perdre la garantie et, évidemment, sans endommager la console.

C’est quelque chose de nécessaire, comme je l’ai dit, car le stockage interne est plutôt rare, surtout dans le modèle All Digital, mais il y avait deux facteurs importants à prendre en compte. Le premier était que tous les SSD M.2 n’allaient pas être compatibles, seuls ceux qui répondaient à certaines caractéristiques.

Le deuxième, et le plus important, était la possibilité même de le faire, puisque n’était pas disponible au démarrage. Maintenant, cependant, avec la mise à jour logicielle qui arrivera le 15 septembre, nous pouvons nous mettre au travail.

ET C’est Sony lui-même qui nous dit comment changer le SSD PS5 étape par étape:

Le processus est extrêmement simple, mais dans ces choses, vous devez toujours être prudent, surtout si nous n’avons jamais fait de dégâts, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c’est un processus très simple.

La première chose que nous devons faire est, bien sûr, assurez-vous que notre SSD fonctionne avec PS5.

Interface SSD compatible PS5 PCI-Express Gen4x4 compatible avec SSD M.2 NVMe (Key M) Stockage 250 Go à 4 To Taille compatible 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Largeur avec dissipateur thermique Jusqu’à 25 mm Longueur avec dissipateur thermique 30/40/ 60/80/110 mm Épaisseur avec dissipateur thermique Jusqu’à 11,25 mm (jusqu’à 8 mm depuis le panneau supérieur, jusqu’à 2,45 mm depuis le panneau inférieur) Vitesse de lecture séquentielle 5,500 Mo/s ou plus recommandé Type de connecteur Connecteur 3 (clé M)

Pour cela vous devez respecter certains paramètres en termes de vitesse, ceux que vous avez dans le tableau ci-dessus. Les autres étapes sont les plus simples :

On met la console à l’envers et on appuie pour que l’étui sorte. Ainsi, on peut voir le ventilateur, le lecteur Blu Ray (dans le modèle avec lecteur, évidemment) et le protecteur SSD. Il y a plusieurs mesures et ce que nous devons faire est de retirer la vis qui se trouve à une extrémité et de mettre la rondelle dans le point qui correspond à notre SSD. Nous plaçons le SSD et mettons la vis pour le fixer. Nous avons remis le protecteur de l’unité en place, vissé et fermé le boîtier. Et ça le serait. Nous connectons les câbles, allumons la console et formatons l’unité avec les informations qui apparaissent à l’écran.

Comme tu peux le voir, C’est un procédé abordable et le plus “difficile” est de se procurer le SSD en raison du prix qui ont ceux qui sont actuellement pris en charge par la console.