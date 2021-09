Comment changer le type de NAT sur PlayStation 4 avec la redirection de port

La traduction d’adresses réseau (NAT) est une grande partie de la connectivité pour les jeux multijoueurs en ligne, décidant comment le trafic entrant est géré. Pour les joueurs, votre type de NAT peut jouer un rôle énorme dans les personnes avec qui vous pouvez jouer, établissant des barrières s’il n’est pas correctement configuré. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles des types de NAT stricts ou même doubles s’affichent sur votre réseau, mais avec l’aide de la redirection de port, vous pouvez facilement surmonter les obstacles. Ce n’est pas la seule méthode – pour de nombreuses personnes, il suffira de s’assurer que Universal Plug and Play (UPnP) activé sur leur routeur sera suffisant. Voici comment changer le type de NAT sur PlayStation 4 afin de jouer en ligne.

Comment transférer le port de votre PlayStation 4

Les ports que vous devez ouvrir pour que votre PlayStation obtienne un NAT ouvert sont les mêmes, mais le processus réel peut différer d’un routeur à l’autre. Les étapes sont constantes, mais vous devrez peut-être fouiller dans les paramètres de votre routeur pour trouver ce dont vous avez besoin.

Ouvrez le Paramètres app sur votre PlayStation 4.

Source : Android Central

Ensuite, faites défiler vers le bas et sélectionnez Réseau.

Source : Android Central

Sélectionner Afficher l’état de la connexion.

Source : Android Central Notez le adresse IP de votre console. Cela sera requis plus tard dans le processus de redirection de port. Noter la Adresse Mac de votre console. Cela peut également être nécessaire pour les étapes ultérieures.

Se connecter à les paramètres de contrôle de votre routeur. Un bon point de départ si vous ne l’avez jamais fait auparavant est de vérifier votre routeur, car beaucoup pourraient avoir les informations sur un autocollant. Attribuez manuellement un Adresse IP statique à votre console PS4, en utilisant les données de l’étape quatre et potentiellement de l’étape cinq en fonction de votre routeur. Dans Google WiFi, par exemple, vous le trouverez dans la section Mise en réseau avancée de l’application compagnon. Localisez le règles de redirection de port pour votre routeur. Encore une fois, en utilisant Google WiFi comme exemple, vous le trouverez également sous Mise en réseau avancée.

Ajouter des règles pour TCP 80, 443, 3478, 3479, 3480 et UDP 3478, 3479. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le guide de mise en réseau de Sony.

Maintenant, redémarrez tout pour vous assurer que tout a démarré correctement, et vous devriez voir une amélioration de votre type NAT.

Suivez les trois premières étapes ci-dessus pour le vérifier. Il existe trois types de NAT que l’on trouvera sur la PlayStation 4 – 1 étant ouvert, 2 étant modéré et 3 étant strict – alors voyez ce que vos résultats changent lorsque vous avez terminé. Dans mon cas, j’ai utilisé cette méthode et j’ai réussi à soulager le double NAT causé par l’utilisation de Google Wifi avec un routeur ISP qui ne peut pas être mis en mode modem uniquement.

Même si vous pensez peut-être que votre type de NAT n’est pas aussi important que quelque chose comme la vitesse d’Internet, vous vous trompez. Des jeux comme Call of Duty et Fortnite sont connus pour être un peu plus durs en fonction de votre type de NAT, et tout récemment, Warframe ne m’a pas laissé jouer jusqu’à ce que j’aie fait disparaître les problèmes de double NAT. Cela vaut donc certainement la peine de faire quelque chose.

Accessoires complémentaires

En réalité, une PlayStation et un accès à votre routeur sont tout ce dont vous avez besoin, mais un câble Ethernet décent accélérera considérablement votre connexion et vous offrira de meilleures vitesses de téléchargement et une meilleure connectivité lorsque vous jouerez à des jeux en ligne.

Câble Ethernet DanYee Cat 7 (9 $ d’Amazon)

Le cordon tressé et les connecteurs haut de gamme font du câble DanYee Cat 7 un excellent choix pour vos besoins PlayStation 4. Le prix est correct aussi.

Routeur Eero 6 (129 $ sur Amazon)

L’Eero 6 est un excellent routeur maillé qui couvre jusqu’à 1 500 pieds carrés tout en offrant aux utilisateurs des vitesses incroyables. Ses opérations faciles à utiliser et ses mises à jour automatiques sont également un énorme avantage pour ceux qui ne sont peut-être pas avertis en technologie.

