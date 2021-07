Personne n’aime rencontrer des connexions lentes et instables lorsqu’il joue sur sa PS5. Si vous avez vérifié votre routeur et que tout semble bien, il s’agit peut-être de votre NAT. Si vous avez un type de NAT strict, cela peut vous empêcher de vous connecter à de nombreux joueurs en ligne, ce qui augmentera les temps de recherche de matchs et rendra plus difficile le jeu avec des amis. Voici comment changer votre type de NAT sur PS5.

Comment changer le type de NAT sur PS5

Tout d’abord, vous voudrez vérifier quel type de NAT vous avez réellement. Si vous avez déjà un NAT ouvert, il est probable que vos problèmes ne soient pas liés au NAT. Si vous utilisez le Wi-Fi, essayez plutôt d’utiliser l’un des meilleurs câbles Ethernet pour PS5 pour une connexion câblée. Maintenant, voici comment vérifier votre type de NAT :

Comment vérifier le type NAT sur PS5

Allumez votre PS5. Aller à Paramètres.

Sélectionner Réseau.

Sous Statut de connexion, sélectionnez Afficher l’état de la connexion

Dans tous les cas, vous recevrez vos informations NAT, ainsi que d’autres informations utiles telles que les vitesses de téléchargement et de téléchargement pour votre PS5.

Comprendre les types de NAT sur PS5

Il existe trois types de types de NAT. Alors que la PS5 l’appelle NAT Type 1, 2 et 3, ces types sont plus communément appelés Ouvert, Modéré et Strict. Essentiellement, chacun régit le type d’autres connexions de type NAT avec lesquelles vous pouvez vous connecter. Open peut se connecter à n’importe quoi, Modéré peut se connecter à Open ou Modéré, et Strict ne peut se connecter qu’à Open. Nous l’avons visualisé ci-dessous :

Si vous avez déjà NAT de type 1 ou Open NAT, bravo, vous êtes prêt à partir. Mais, sinon, c’est là que les choses se compliquent, car vous devrez faire quelque chose appelé Redirection de port.

Type NAT sur PS5 : Qu’est-ce que la redirection de port ?

La redirection de port est le processus par lequel vous ouvrez différents ports numériques sur votre routeur. Ces ports dictent le flux de contenu Internet vers vos différents appareils. Par exemple, les consoles de jeux vidéo comme la PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S ont tendance à utiliser des ports normalement fermés, ce qui signifie que si vous rencontrez des difficultés pour obtenir un NAT ouvert, l’ouverture de ces ports peut généralement résoudre le problème.

Comment utiliser la redirection de port sur PS5

Pour obtenir Open NAT, vous devez ports ouverts sur votre routeur spécifiquement pour la PS5. Le processus d’ouverture des ports sera différent pour chaque routeur, nous vous recommandons donc de rechercher des informations supplémentaires spécifiques à votre modèle de routeur si vous rencontrez des difficultés. Vous aurez besoin de votre routeur Connexion informations, ainsi que les adresse IP et Adresse Mac pour votre PS5. Vous pouvez trouver ces deux derniers dans les étapes ci-dessus sous le Réseau section des paramètres de la PS5.

Allez dans votre Page de connexion du routeur. Connectez-vous avec votre Information requise. Accédez à votre routeur paramètres des ports. Ouvrez les ports suivants pour votre PS5 :

TCP : 1935, 3478-3480

UDP : 3074, 3478-3479

Une fois ces paramètres enregistrés, redémarrez votre routeur. Prochain, redémarrez votre PS5. Suivez les étapes ci-dessus pour essai la connexion Internet de votre PS5. Votre type de NAT devrait être maintenant NAT de type 1 ou Open NAT.

Si vous rencontrez d’autres problèmes, vérifiez ces étapes pour vous assurer que toutes les informations ont été saisies correctement et que les paramètres ont été correctement enregistrés sur votre routeur.

Une fois que votre connexion est à nouveau stable, vous pouvez envisager d’utiliser l’un des meilleurs casques PS5 lorsque vous parlez avec vos amis pour vous assurer qu’ils peuvent vous entendre haut et fort.

