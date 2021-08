Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Une fois que vous avez appris à changer le visage de votre Apple Watch, la changer ne prend aucun temps. Prévoyez une semaine de montres pour s’adapter à votre garde-robe, ou échangez sur un coup de tête selon votre humeur. Gardez un œil sur vos bagues avec un design axé sur la forme physique, rêvez de vos dernières vacances avec le visage Photos ou restez au top de vos tâches avec l’option Siri. Votre Apple Watch propose une gamme de visages afin que vous puissiez trouver la mise au point qui vous convient.

Comment changer le visage de votre Apple Watch

Appuyez sur la couronne numérique pour accéder au cadran actuel de votre montre. Balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir les cadrans de votre montre actuelle. Arrêtez-vous sur le cadran de la montre que vous souhaitez utiliser.

Avec des options entièrement personnalisables, vous pouvez le changer aussi souvent que vous le souhaitez, en choisissant de nouveaux designs, couleurs et complications.

Comment personnaliser le cadran de votre montre

Chaque visage Apple Watch fournit un point de départ unique, mais la façon dont vous personnalisez le vôtre est ce qui le met vraiment en valeur. Associez des complications qui correspondent à vos priorités avec des looks qui correspondent à votre esthétique pour un mélange parfait de forme et de fonction.

Touchez et maintenez votre cadran de montre actuel pour accéder à votre galerie de visages. Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi vos visages et appuyez sur Modifier. Appuyez sur la fonction que vous souhaitez modifier et utilisez la couronne numérique pour effectuer des sélections.

Les options de personnalisation varient d’un face à l’autre, il vaut donc vraiment la peine de jouer avec différents modèles pour voir ce que chacun peut faire. Certains, comme Artist, offrent des changements minimes tandis que d’autres vous permettent de sélectionner chaque aspect à la main. Les rayures, par exemple, vous permettent de modifier la couleur, le nombre, la largeur et la direction des rayures, et vous permettent même de choisir entre un design plein écran ou un design circulaire avec de la place pour les complications.

Dehors avec l’ancien, avec le nouveau

Gardez votre look frais avec une galerie organisée. Pour créer un nouveau visage, balayez complètement vers la droite et appuyez sur le signe plus sous Nouveau, puis utilisez la couronne numérique pour faire défiler les options de conception. Pour supprimer un visage que vous n’aimez plus, faites simplement glisser celui que vous ne voulez pas dans votre galerie de visages et appuyez sur Supprimer. Vous pouvez également ajouter, supprimer et personnaliser des visages sur votre iPhone dans l’application Watch.

Ajouter un cadran Apple Watch à partir de votre iPhone

Si vous préférez travailler sur un écran plus grand, découvrez comment changer le visage de votre Apple Watch à partir de l’application Watch sur votre iPhone.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone et appuyez sur Face Gallery en bas de l’écran. Faites défiler la galerie et appuyez sur le visage que vous souhaitez ajouter. Modifiez le visage en appuyant sur les sélections souhaitées dans chaque personnalisation disponible. Ces options varient d’une conception à l’autre. Appuyez sur Ajouter lorsque vous avez terminé et le nouveau visage apparaîtra sur votre Apple Watch.

Pour supprimer un cadran de montre de votre iPhone, ouvrez l’application Watch et appuyez sur Modifier à côté de Mes visages. Tous vos visages enregistrés apparaîtront sous forme de liste. Appuyez sur l’icône moins rouge à côté du visage que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer.