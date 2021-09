Comment changer les commandes de combat dans Tales Of Arise

Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Pendant des années, les jeux Tales de Bandai Namco ont été en grande partie des jeux de rôle avec un penchant pour l’action. Tales of Arise, maintenant disponible sur PlayStation, Xbox et PC, est plus proche que jamais d’un pur jeu d’action, grâce à un système de combat simplifié et à un basculement du côté développement vers le moteur Unreal. Il règne. Seul problème ? Les commandes ne tiennent pas vraiment le coup.

Par défaut, la disposition des boutons de combat de Tales of Arise est assez étrange. Sur PlayStation, où j’ai joué, l’attaque de base est liée à R1, un peu comme Godfall médiocre de l’année dernière. L’esquive est sur R2, ce qui : absolument pas. Vos trois Artes (c’est le jargon du jeu pour les “attaques spéciales”) sont mappés sur Triangle, Square et X. Jumping est sur Circle.

Je connais. C’est de la folie.

La bonne nouvelle est que vous pouvez modifier les commandes de combat comme bon vous semble. Tout d’abord, dirigez-vous vers le menu Système, puis cliquez sur “Paramètres” et naviguez jusqu’à “Liaisons de boutons”.

J’ai mis mes trois Artes sur Triangle, R1 et R2. J’ai déplacé l’esquive vers Circle. J’ai mis jump sur X (comme les dieux l’avaient prévu). Et j’ai mis le bouton d’attaque de base sur Square.

Avec cette configuration, Tales of Arise ressemble beaucoup plus au jeu d’action classique du pain et du beurre qu’il essaie d’être. Personnellement, j’ai toujours pensé qu’appuyer sur Square pour lancer une combinaison d’attaques semblait plus naturel qu’un bouton d’épaule. J’ai tendance à incarner le protagoniste Alphen, qui a plusieurs attaques au couteau dans son moveet, que j’ai tendance à mapper sur Triangle. (Peut-être que c’est la forme, mais Triangle ressemble juste à une attaque de poussée, tu sais ?)

Un combat de boss en début de partie dans Tales of Arise.

Mais ce remappage est aussi une question d’efficacité. À mi-parcours du jeu, vous débloquerez une capacité puissante qui vous obligera à maintenir enfoncés deux boutons Artes en même temps. Pour moi, je trouve qu’il est beaucoup plus facile de maintenir R1 et R2 enfoncés que deux boutons faciaux.

Et bien sûr, pour être juste, j’ai longtemps dénoncé les schémas de contrôle qui mariaient l’attaque aux boutons d’épaule; l’année dernière, deux des jeux de cartes d’Ubisoft – Assassin’s Creed Valhalla et les Immortels ridiculement nommés mais vraiment formidables Fenyx Rising – présentaient de telles dispositions de boutons par défaut. Pour les deux, j’ai foiré le schéma, de sorte que la plupart des actions étaient mariées aux boutons du visage.

Alors, oui, peut-être que tout cela n’est qu’une question ou une préférence. Peut-être que je suis trop rapide pour rebondir sur ce qui est récemment devenu la disposition des boutons standard pour les jeux d’action, trop réticent à lui donner une chance. Peut-être que je suis le vraiment brisé, et vous vous êtes tous réformés aux nouvelles façons du bouton d’épaule, en cliquant sur R1-R1-R1-R1-R1 dans l’obscurité de la nuit, pas un souci dans le monde. C’est peut-être ma pensée qui doit être reconfigurée.

Et puis j’imagine sauter avec tout sauf X.