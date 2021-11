Comment changer les cornes dans Forza Horizon 5 et toutes vos options

Image : Microsoft / Playground / Kotaku

Forza Horizon 5 est fantastique. Si vous cherchez du plaisir dans le dictionnaire, vous verrez un gif de quelqu’un frappant une rampe massive dans Forza Horizon 5 dans une voiture couverte d’anime à environ 200 MPH tout en écoutant les Beastie Boys. Ce que je dis, c’est que c’est vraiment très bon. Et Forza Horizon 5 contient également certains des klaxons de voiture les meilleurs, les plus stupides et les plus fous que j’ai jamais entendus auparavant. Vous voulez que le klaxon de votre voiture soit juste la chanson thème de Killer Instinct ? Eh bien, Forza est là pour vous. Et puis certains.

Forza Horizon 5 est sorti la semaine dernière pour les consoles Xbox et PC. Depuis lors, les critiques, comme Ari Notis de Kotaku, ont partagé de nombreux éloges pour le coureur coloré du monde ouvert. Et des millions de joueurs l’adorent aussi. Selon le patron de Xbox Phil Spencer, Forza Horizon 5 est le plus grand lancement d’une version Xbox Game Studios dans l’histoire de l’entreprise et il compte déjà plus de 4,5 millions de joueurs actifs sur PC et console. Et bien que je sache que la plupart de ces personnes jouent au jeu pour tous les sauts sympas et les voitures douces, je dois imaginer que la liste impressionnante de klaxons de voiture de nouveauté aide également à attirer quelques personnes. (Comme au moins 40 de ces 4,5 millions, n’est-ce pas ?)

Dans Forza Horizon 5, vous trouverez une énorme liste de klaxons personnalisés dans l’onglet garage du menu d’accueil. C’est également là que vous pouvez mettre à niveau et régler vos voitures, en acheter de nouvelles ou vendre des puants.

Regardez la vidéo ci-dessous pour un bon aperçu de chaque corne du jeu.

Certains de ces klaxons sont vos klaxons et bips ennuyeux et banals. On s’en fout! Des cors plus intéressants se trouvent dans les sections musicales et effets sonores. Ici, vous pouvez trouver des trucs comme « Ride Of The Walkyries », « Jingle Bells » et euh… le thème Halo. Ou la chanson thème de Sea of ​​Thieves. Ou des trucs plus spécifiques, comme la chanson du niveau Spiral Mountain de Banjo-Kazooie. Ou, l’un de mes favoris personnels, la chanson Doom E1M1.

Au-delà de quelques choix de chansons sauvages, vous pouvez trouver une liste énorme (ÉNORME) d’effets sonores allant des explosions laser, des sifflets, des hurlements de loup, des sonnettes, des modems commutés, et plus encore. Et parce que Forza est un produit appartenant à Microsoft, quelqu’un a décidé de coller quelques bruits de Microsoft ici. Par exemple, vous pouvez avoir un klaxon qui n’est que le bruit d’appel de l’alternative Slack de Microsoft, Teams. Ou le bruit de notification de Windows 10. Ou même le jingle d’arrêt de Windows XP. Oh et parce que Microsoft/Xbox possède Halo, oui, vous pouvez obtenir l’effet sonore du Grunt Birthday Party Skull comme corne. Ou plus étrange, le son du bouclier du chef qui se recharge.

(Et oui, je sais que certains d’entre eux étaient dans Horizon 4, mais j’ai à peine joué à celui-ci parce que conduire en Angleterre était ennuyeux.)

La seule chose que je déteste à propos de ces cornes, c’est que je n’ai aucune de ces cornes cool. Lors de mon dernier tour de roue, j’ai presque eu le klaxon de voiture à thème Halo, mais à la place, j’ai eu une supercar stupide. J’en ai une vingtaine. Donnez-moi les cornes idiotes, s’il vous plaît. Je pense également que les cornes ont besoin d’un système de type roue d’arme facile d’accès pour basculer instantanément entre les différentes cornes stupides.

De plus, Mircosoft, si vous cherchez de bonnes cornes à ajouter à cette liste déjà énorme, puis-je suggérer le cri de dragon Fus-Ro-Dah de Skyrim. Oh et peut-être le bruit de la mort de Minecraft.

Maintenant, si vous m’excusez, je vais revenir à l’agriculture de rotations de roues dans Forza Horizon 5 afin que je puisse obtenir des cornes plus stupides.