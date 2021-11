Comment changer les icônes Mac pour les applications et les dossiers

Que vous souhaitiez revenir à l’icône précédente d’une application, personnaliser vos applications, dossiers, documents avec un thème ou les faire correspondre au look macOS Monterey moderne, lisez la suite pour savoir comment modifier les icônes Mac.

Changer les icônes d’applications Mac est un processus simple et indolore et peut être amusant à faire pour un look and feel macOS personnalisé.

Comment changer les icônes Mac pour les applications, les dossiers, les documents

Ouvrez le Finder et accédez à Applications

Cliquez sur l’application dont vous souhaitez modifier l’icône et utilisez le raccourci clavier commande + je (ou faites un clic droit et choisissez Obtenir des informations) Ayez une image pour la nouvelle icône que vous souhaitez utiliser, jpg ou png fonctionne souvent mieux Faites glisser l’image sur l’icône app/dossier/doc existante (vous devrez peut-être entrer le mot de passe de votre Mac) Vous devrez peut-être fermer et rouvrir l’application pour voir le changement dans le Dock (les dossiers et les documents doivent être mis à jour immédiatement)

Revenir à l’icône d’origine

Pour supprimer une icône (revenir à l’original), ouvrez la fenêtre Obtenir des informations (commande + je) Cliquez sur l’icône, puis appuyez sur la supprimer la clé

Vous devriez maintenant voir l’icône d’origine

Comment créer des icônes personnalisées

Si vous souhaitez créer des icônes plus raffinées pour les applications, les dossiers, etc., Image2icon est une excellente application. Il s’agit d’un téléchargement gratuit avec une version pro pour déverrouiller toutes les fonctionnalités. esthétique

Voici à quoi ressemble la modification des icônes d’application, de dossier et de document :

Après avoir tiré Finder > Applications, recherchez l’application dont vous souhaitez modifier l’icône. Faites un clic droit et sélectionnez Obtenir des informations ou utilisez le raccourci clavier commande + je.

Maintenant, faites simplement glisser la nouvelle image que vous souhaitez utiliser sur l’icône existante (vous pouvez également copier la nouvelle image puis la coller sur l’icône existante).

Si l’application est ouverte, la dernière étape consiste à la fermer et à rouvrir l’application pour que la modification prenne effet.

