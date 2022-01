Comment changer les noms de playlist sur Spotify

Edgar Cervantes / Autorité Android

Les noms de liste de lecture différencient un groupe de chansons d’un autre. Par exemple, la liste de lecture « Seattle Road Trip 2022 » contiendra probablement une sélection de chansons entièrement différente d’une autre liste de lecture intitulée « Family Christmas 2021 ». Savoir comment changer les noms des listes de lecture sur Spotify est essentiel pour chaque auditeur, qu’il soit abonné ou non à Spotify Premium.

Lire la suite: Comment trouver des listes de lecture Spotify

RÉPONSE RAPIDE

Pour changer le nom d’une liste de lecture Spotify sur Android ou iOS, accédez à la liste de lecture que vous souhaitez renommer dans Votre bibliothèque. Après cela, choisissez le ?? bouton sous le nom de la liste de lecture. Sélectionner Modifier la liste de lecture dans le menu qui apparaît. Après cela, ajoutez le nouveau nom de votre liste de lecture dans le champ sous l’image de couverture. Enfin, appuyez sur Sauvegarder.

Pour modifier le nom d’une liste de lecture Spotify sur l’application de bureau ou le lecteur Web, recherchez la liste de lecture que vous souhaitez renommer sur le côté gauche de l’interface utilisateur. Faites un clic droit dessus. Cliquez sur Renommer. Tapez le nouveau nom de la liste de lecture, puis cliquez sur la touche Entrée de votre clavier.

Renommer des playlists sur Spotify (Android et iOS)

Curtis Joe / Autorité Android

Dans l’application mobile Spotify, recherchez et ouvrez la liste de lecture que vous souhaitez modifier dans Votre bibliothèque. Appuyez sur le ?? sous le nom de la liste de lecture. Robinet Modifier la liste de lecture. Ajoutez un nouveau nom pour votre liste de lecture dans le champ sous l’image de couverture. Robinet Sauvegarder.

Renommer les playlists sur Spotify (desktop et web player)

Curtis Joe / Autorité Android

La modification des noms de liste de lecture sur l’application de bureau Spotify et le lecteur Web est extrêmement simple.

Ouvrez l’application de bureau Spotify ou le lecteur Web. Recherchez la liste de lecture que vous souhaitez renommer. Ce sera sur le côté gauche de l’interface. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la liste de lecture et sélectionnez Renommer. Tapez le nouveau nom de la liste de lecture et cliquez sur la touche Entrée de votre clavier.

Comment nommer votre playlist sur Spotify

Avez-vous besoin d’inspiration pour le nom de votre liste de lecture ? Nous venons de vous montrer comment changer le nom de votre liste de lecture sur Spotify ; Cependant, si vous avez encore besoin d’aide pour savoir quel titre donner à votre liste de lecture, nous sommes là pour vous.

Votre playlist a-t-elle un thème ?

Curtis Joe / Autorité Android

Quand il s’agit d’un bon nom de liste de lecture, la première chose que vous voulez vous demander est pourquoi vous avez créé cette liste de lecture en premier lieu. Avez-vous fait cette playlist pour Noël ? Est-ce lié à un genre spécifique, comme la musique électronique ou le rock alternatif ? Lorsque vous avez répondu à cette question, vous avez essentiellement le premier élément du titre de votre liste de lecture.

Après cela, vous avez besoin d’un descripteur simple pour tout lier ensemble. « Vibes », « airs », « humeur », « choix » et, bien sûr, « liste de lecture » ​​sont parmi les mots de fin les plus populaires en ce qui concerne les listes de lecture Spotify.

Disons que je veux faire une playlist pour Noël. Tout ce que j’aurais à faire, c’est de prendre cet élément thématique, Noël, et d’ajouter des vibrations, des airs, une humeur, des choix ou une liste de lecture à la fin pour avoir un bon nom de liste de lecture. Les « ambiances de Noël », les « airs de Noël », « l’ambiance de Noël », les « choix de Noël » et la « liste de lecture de Noël » fonctionnent tous très bien.

Votre playlist vous rappelle quelque chose de drôle ?

Curtis Joe / Autorité Android

Si votre liste de lecture est censée être tout sauf sérieuse, vous voudrez peut-être trouver un nom de liste de lecture amusant. Des jeux de mots, des mèmes et des phrases plus longues et plus spécifiques peuvent tous être utilisés pour configurer un nom de liste de lecture digne de rire.

Quels genres de chansons pensez-vous que j’ai dans mon « My Back, My Back! » playlist?

Et si votre playlist est triste ?

Curtis Joe / Autorité Android

Si votre liste de lecture n’incite pas au soleil et aux arcs-en-ciel, vous aurez peut-être besoin d’idées pour les noms de liste de lecture « tristes ». Cela vaut pour toutes sortes de listes de lecture évocatrices d’émotions, mais vous ne voulez pas être trop flagrant à ce sujet.

Au lieu d’aller avec quelque chose comme « Soundtrack to My Sadge », vous pouvez aller au-delà et aller avec quelque chose de plus spécifique. Si les chansons que vous avez choisies sont liées à un événement particulièrement vidant, comme une rupture ou le décès d’une personne, ne laissez pas cela se perdre avec un titre de liste de lecture générique. Il y a de fortes chances que vous sachiez toujours ce que signifient ces chansons lorsqu’elles sont prises dans leur contexte, alors penchez-vous dessus.

« 2 décembre 2019 » ou la date à laquelle ce triste événement s’est produit pourrait être le titre de la liste de lecture. Ou quelque chose qui implique le nom de cette personne.

Et si ma playlist me donnait envie de rapper ?

Curtis Joe / Autorité Android

Les noms de listes de lecture Spotify liés au rap sont partout, et ils sont assez faciles à trouver.

Si vous avez besoin d’inspiration pour le nom de votre liste de lecture, vous devez rechercher une parole liée à votre liste de lecture. Il peut s’agir d’une parole dans l’une des chansons de votre liste de lecture ou d’une parole décrivant votre liste de lecture. Par exemple, « Mom’s Spaghetti » est un nom parfait pour une liste de lecture sur le thème d’Eminem.

Si vous êtes celui qui a créé la liste de lecture collaborative, ce qui signifie que vous êtes le « propriétaire », alors oui. Vous pouvez modifier toutes les chansons de la liste de lecture ainsi que son nom, sa description et son image.

Si vous êtes un collaborateur de la playlist, alors non. Vous ne pouvez modifier les chansons que dans la liste de lecture.

commentaires