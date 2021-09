Comment changer les raccourcis de vos boutons sur le Samsung Galaxy Watch 4

La Samsung Galaxy Watch 4 possède deux boutons, tout comme les précédentes Galaxy Watch. Samsung a toujours des raccourcis que vous pouvez mapper sur les boutons arrière et d’accueil, tout comme les précédentes montres Galaxy. Il n’y a aucun moyen d’échanger les boutons d’accueil et de retour – ceux provenant des montres Galaxy antérieures devront s’habituer à Accueil en haut plutôt qu’en bas – mais si vous voulez changer les raccourcis des boutons sur votre Galaxy Watch 4, c’est un rapide et processus facile.

Comment changer les raccourcis des boutons sur Galaxy Watch 4

Balayez vers le bas pour ouvrir les paramètres rapides. Robinet Paramètres.

Robinet Fonctionnalités avancées.

Source : Android Central Tap Personnaliser les boutons. Robinet Appuyez deux fois sur.

Appuyez sur l’ **application ** que vous souhaitez déclencher à la place. J’utilise Timer car il aide lors de la cuisson.

Source : Android Central

Clique le bouton retour.

Robinet Appuyez et maintenez.

Robinet Menu de mise hors tension.

Source : Android Central

Vous pouvez également modifier le simple clic de votre bouton Retour en un bouton d’applications récentes, mais je vous le déconseille. Cela signifie que vous n’avez pas du tout de bouton de retour, donc si une application ne prend pas en charge le “glisser vers la droite pour revenir en arrière” – comme RadarScope – alors vous ne pouvez sortir qu’avec le bouton d’accueil.

Si vous avez besoin de suggestions pour votre raccourci en appuyant deux fois, je vous recommande Google Keep, l’application Timer ou Google Pay. Si vous utilisez Samsung Pay, il a le monopole du raccourci « appuyer et maintenir enfoncé le bouton ». Vous pouvez définir la minuterie comme complication sur le cadran de votre montre, mais si vous n’avez pas de place pour cela, il est très pratique de l’avoir à double-cliquer. Mon double-clic est défini sur Google Pay, juste pour que je puisse l’afficher et le préparer en attendant que le caissier ait fini de sonner ma commande, mais toute application que vous utilisez régulièrement pourrait être une bonne option ici. Une fois que Google Assistant arrivera, cela remplacera probablement le raccourci Pay, mais jusque-là, il a été très pratique pour faire du shopping.

Si vous souhaitez améliorer davantage votre expérience, envisagez d’acheter un meilleur bracelet Galaxy Watch 4 afin de pimenter les choses – ou d’obtenir un meilleur ajustement si vous avez un petit poignet comme le mien. Pour les petits poignets, les bords intérieurs sculptés du bracelet Samsung dans la boîte peuvent provoquer des espaces plus larges autour des petits poignets, vous devrez donc passer à quelque chose d’aussi plat près de la broche.

