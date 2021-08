Comment changer l’heure sur votre Fitbit

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Votre Fitbit compte les heures de manière fiable, mais il y a quelques cas qui vous laisseront vous demander comment changer l’heure sur votre appareil. La raison la plus courante pour laquelle votre horloge peut être éteinte est les voyages longue distance. Si vous ressentez un décalage horaire, votre Fitbit peut également être un peu à la traîne. Lisez ce guide pour savoir comment changer l’heure sur votre appareil Fitbit.

Comment régler l’heure sur votre Fitbit

Que votre Fitbit pointe toujours à l’heure de l’île ou que ce soit cette période de l’année où nous essayons tous de sauver la lumière du jour, changer votre horloge n’est pas trop difficile. Faites simplement savoir à votre appareil où (ou quand ?) vous vous trouvez en réinitialisant votre fuseau horaire. Malheureusement, cela ne peut pas être fait directement sur votre montre connectée ou votre tracker Fitbit, mais suivez les instructions ci-dessous pour une solution rapide et facile.

Depuis votre appareil Android

Ouvrez l’application Fitbit et appuyez sur le Compte (votre image de profil dans le coin supérieur gauche). Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres de l’application. Éteindre Fuseau horaire automatique, puis touchez Sélectionnez le fuseau horaire et sélectionnez votre position horaire actuelle dans le menu déroulant. Synchronisez votre appareil pour changer l’heure sur votre Fitbit.

Depuis votre appareil iOS

Ouvrez l’application Fitbit et appuyez sur le Compte (votre image de profil dans le coin supérieur gauche). Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres de l’application, puis touchez Fuseau horaire. Éteins le Définir automatiquement, puis touchez Fuseau horaire pour sélectionner votre emplacement actuel. Synchronisez votre appareil pour changer l’heure sur votre Fitbit.

À partir de Windows 10

Ouvrez l’application Fitbit et cliquez ou appuyez sur le Compte icône. Cliquer sur Réglages avancés. Cliquer sur Fuseau horaire et désactivez l’option Auto. Sélectionnez votre fuseau horaire actuel. Synchronisez votre appareil pour changer l’heure sur votre Fitbit.

Comment changer l’heure à partir du tableau de bord Fitbit.com

Pour régler l’heure sur votre Fitbit à partir du tableau de bord fitbit.com, ouvrez le site sur votre navigateur Web préféré et connectez-vous avec vos informations d’identification.

Clique le icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Paramètres dans le menu déroulant. Faites défiler vers le bas sous Informations personnelles à Fuseau horaire. Cliquez sur la petite flèche à côté du fuseau horaire actuellement défini, puis choisissez votre emplacement actuel dans le menu déroulant. Cliquez sur Soumettre et synchronisez votre appareil pour changer l’heure sur votre Fitbit.

Comment changer votre Fitbit pour une horloge de 12 ou 24 heures

Si vous ne favorisez pas l’ambiguïté d’une horloge de 12 heures, ou si votre travail exige une heure de 24 heures (aussi appelée heure militaire), vous pouvez régler l’heure de votre Fitbit sur une horloge de 24 heures. Ce que vous faites à 16h00 – que vous alliez au gymnase ou à l’happy hour – dépend de vous.

Ouvrez votre navigateur Web et accédez à fitbit.com. Connectez-vous au tableau de bord et cliquez sur le icône d’engrenage dans le coin supérieur droit. Dans le menu déroulant, cliquez sur Paramètres, puis faites défiler vers le bas sous Informations personnelles à Heure d’affichage de l’horloge.

Cliquez sur la flèche à droite de votre réglage d’horloge actuel et sélectionnez 12 heures ou 24 heures. Cliquez sur nous faire parvenir et synchronisez votre appareil.

