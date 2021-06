Il y a des centaines d’utilisations pour un smartphone. Mais une fonction de base sera toujours son horloge. Vous pouvez changer l’horloge de votre téléphone Android au format 24 heures pour éviter de mélanger vos AM et PM. Bien sûr, bon nombre des meilleures montres intelligentes Android sont dédiées à l’art du chronométrage, mais les vieilles habitudes ont la vie dure, comme le dit le proverbe. Voici notre guide sur la façon de garder une trace du temps de style militaire.

Comment changer l’horloge de votre téléphone Android en 24 heures

Pour modifier votre format d’heure, vous devez accéder aux paramètres de date et d’heure de votre téléphone Android. Vous pouvez les trouver dans les paramètres système de votre téléphone ou via le widget horloge. Notez que ce tutoriel est représenté sur Android 10.

Ouvrez le Date et heure menu des paramètres. Cela peut être situé dans les paramètres du système ou via le widget horloge.

Source : Namerah Saud Fatmi/Android Central

Cherchez le Utiliser le format 24 heures option et appuyez dessus.

Source : Namerah Saud Fatmi/Android Central

Dès que vous activez l’option de format d’heure, toutes les horloges de votre téléphone Android passent immédiatement à l’heure militaire. Cela inclut le widget horloge sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage.

Passez à l’heure militaire

Passer au format 24 heures sur votre téléphone Android est une excellente décision. Cela vous aide à mieux suivre l’heure, surtout si vous faites régulièrement face à de nombreux fuseaux horaires différents. Il y a moins de confusions et vous serez plus ponctuel avec vos réunions programmées et vos plans en général. Certains prétendent même que cela les aide à mieux dormir car 22h00 semble plus intimidant par rapport à 22h00. Allez-y et faites le changement aujourd’hui !