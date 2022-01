Comment changer ou réinitialiser votre mot de passe Spotify

Edgar Cervantes / Autorité Android

Ça arrive à tout le monde. À un moment donné, soit vous oubliez votre mot de passe de connexion actuel, vous oubliez pourquoi vous avez choisi ce mot de passe pour commencer, ou vous voulez simplement changer votre mot de passe, il est donc plus facile à retenir et plus difficile à voler pour d’autres personnes. Savoir comment modifier ou réinitialiser votre mot de passe Spotify est essentiel pour assurer la sécurité de votre compte, maintenant et à l’avenir.

RÉPONSE RAPIDE

Pour modifier votre mot de passe Spotify sur Android, iOS et ordinateur de bureau, accédez à votre Spotify Compte page dans un navigateur. Naviguez jusqu’à l’option marquée Changer le mot de passe. Entrez votre mot de passe existant dans le champ marqué Mot de passe actuel et le nouveau mot de passe dans les champs, marqué Nouveau mot de passe, et Répété le nouveau mot de passe. Sélectionnez le vert DEFINIR UN NOUVEAU MOT DE PASSE bouton pour terminer.

Pour réinitialiser votre mot de passe Spotify sur Android, iOS et ordinateur de bureau, accédez à Spotify Réinitialisation du mot de passe page dans un navigateur et entrez votre compte Adresse email ou nom d’utilisateur. Appuyez sur le bouton vert marqué ENVOYER recevoir un e-mail contenant un Réinitialiser le mot de passe lien. Cliquez sur ce lien pour être redirigé vers Spotify, où vous pouvez saisir un nouveau mot de passe. Enregistrez vos modifications et quittez pour terminer.

Comment changer votre mot de passe sur Spotify

Pour changer votre mot de passe Spotify sur Android, iOS et ordinateur de bureau, vous devez accéder à votre navigateur et visiter votre Spotify Compte page.

Dirigez-vous vers l’option marquée Changer le mot de passe. De là, entrez votre mot de passe existant dans le champ marqué Mot de passe actuel, ainsi que le mot de passe par lequel vous souhaitez le remplacer dans les champs marqués Nouveau mot de passe et Répété le nouveau mot de passe.

Enfin, sélectionnez le vert DEFINIR UN NOUVEAU MOT DE PASSE bouton pour terminer.

Et si je créais mon compte Spotify avec Facebook ?

Si vous avez créé un compte Spotify via Facebook, vous devrez définir entièrement un nouveau mot de passe pour vos appareils. C’est parce que, eh bien, vous n’avez pas du tout de mot de passe si vous utilisez Facebook pour vous connecter. Il vous suffit de sélectionner le bouton Facebook.

Dans ce cas, au lieu de Changer le mot de passe, une option marquée Définir le mot de passe de l’appareil apparaîtra.

Sur cette page, sélectionnez le vert ENVOYER UN E-MAIL POUR DÉFINIR LE MOT DE PASSE bouton pour commencer.

Comment réinitialiser votre mot de passe Spotify

Si vous avez oublié votre mot de passe Spotify, vous devrez le réinitialiser.

Pour ce faire sur Android, iOS et ordinateur de bureau, rendez-vous sur votre navigateur. Allez au Réinitialisation du mot de passe sur Spotify et entrez votre compte Adresse email ou nom d’utilisateur. Appuyez sur le bouton vert marqué ENVOYER continuer.

Spotify vous enverra par la suite un e-mail contenant un Réinitialiser le mot de passe lien. Cliquez sur ce lien pour être redirigé vers Spotify, où vous pouvez saisir un nouveau mot de passe. Enregistrez vos modifications et quittez pour terminer.

FAQ

Pourquoi ne puis-je pas changer mon mot de passe Spotify ?

Pour réinitialiser votre mot de passe Spotify, vous devez disposer de l’adresse e-mail ou du nom d’utilisateur de votre compte. C’est tout. Vous avez peut-être entré une adresse e-mail ou un nom d’utilisateur incorrects ; Cependant, vous n’êtes pas obligé de connaître votre mot de passe d’origine pour obtenir un lien de réinitialisation de mot de passe par e-mail.

Comment réinitialiser mon mot de passe Spotify sans e-mail ?

Vous devez connaître votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

Spotify recommande de visiter leur page de réinitialisation de mot de passe et d’entrer les adresses e-mail possibles que vous possédez, et « lorsque vous entrez la bonne, vous recevrez le message que l’e-mail de réinitialisation du mot de passe a été envoyé ». Ils disent également que vous pouvez essayer de vous connecter avec d’autres méthodes que vous avez peut-être utilisées pour vous inscrire, notamment Facebook, Apple, Google et un numéro de téléphone. Si vous trouvez un moyen de vous connecter, vous pouvez voir votre e-mail et votre nom d’utilisateur en accédant à l’aperçu de votre compte dans votre navigateur.

Si vous vous êtes inscrit avec Facebook, l’e-mail lié à votre compte Spotify sera le même que l’e-mail que vous utilisez pour vous connecter à Facebook.

Comment connaître mon nom d’utilisateur et mon mot de passe Spotify ?

Concernant votre nom d’utilisateur Spotify, comme mentionné dans notre article dédié, sur mobile, le moyen le plus rapide d’accéder à votre nom d’utilisateur est le suivant : Accueil → Réglages → Voir le profil → ?? → Partager → Copier le lien. Le lien qui a été copié dans le presse-papiers devrait ressembler à « https://open.spotify.com/user/1234567891011?… »

Dans ce cas, le nom d’utilisateur est le numéro qui suit « utilisateur » et précède le point d’interrogation : 1234567891011.

Sur ordinateur, le moyen le plus rapide d’accéder à votre nom d’utilisateur est le suivant : Accueil → Nom d’affichage déroulant → Compte. Cela vous redirigera vers votre Aperçu du compte dans votre navigateur, où vous pouvez voir votre nom d’utilisateur, ainsi que votre e-mail, votre date de naissance et votre pays ou région.

Pour votre mot de passe Spotify, si vous l’avez oublié, ce n’est pas quelque chose qui s’affiche sur votre page Compte. Dans ce cas, vous devrez réinitialiser votre mot de passe.

Quelle est la meilleure façon de se souvenir de mon nouveau mot de passe sur Spotify ?

La meilleure façon de se souvenir de votre mot de passe est de ne pas avoir à le faire ! Cela semble assez contradictoire, mais beaucoup d’entre nous chez Android Authority vivent et meurent grâce à des gestionnaires de mots de passe. En entrant vos informations d’identification et en les verrouillant dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé, vous pouvez vous assurer que vous aurez toujours accès à vos mots de passe en quelques secondes. Ce sont des « casiers » sûrs et faciles à utiliser pour vos mots de passe.

Vous pouvez même demander à un gestionnaire de mots de passe comme LastPass de générer pour vous un mot de passe aléatoire qui sera très difficile à voler pour les gens. Chaque fois que vous devez vous connecter à votre compte, votre gestionnaire de mots de passe remplira les champs pour vous.

commentaires