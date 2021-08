Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Apprenez à changer votre bracelet Apple Watch et restez équipé pour chaque occasion. Des bracelets de sport aux boucles tissées, les bracelets Apple Watch sont disponibles dans une variété de styles, vous pouvez donc choisir le bracelet le mieux adapté à vos besoins.

Comment retirer votre bracelet Apple Watch

Avant de vous préparer à retirer votre bracelet actuel, trouvez une surface de travail propre et douce, comme un chiffon non pelucheux et non abrasif. Cela minimisera le risque de rayer le visage de votre Apple Watch.

Placez votre Apple Watch face vers le bas et localisez les deux boutons de déverrouillage à l’arrière du boîtier de votre montre. À l’aide de votre ongle, appuyez sur l’un des boutons de déverrouillage et faites glisser doucement le bracelet correspondant hors de votre Apple Watch. Répétez l’étape deux avec le bouton de déverrouillage opposé et la bande restante.

Si votre bracelet est un bracelet à maillons métalliques, séparez-le en deux parties (à l’aide du bouton de dégagement rapide à l’intérieur du bracelet) avant de le retirer de l’Apple Watch.

Voir également: Comment nettoyer votre bracelet Apple Watch

Comment changer votre bracelet Apple Watch

Commencez par apprendre à retirer votre bracelet Apple Watch, puis glissez-y quelque chose de nouveau. La possibilité de changer de bracelet de décontracté à haut de gamme est ce qui rend l’Apple Watch si adaptable.

Suivez les étapes ci-dessus pour savoir comment supprimer votre bracelet Apple Watch actuel. Alignez le nouveau bracelet avec votre Apple Watch (face vers le bas) et faites glisser le bracelet dans les rainures un côté à la fois. Vous entendrez un clic lorsque la sangle sera en place.

Si votre nouveau bracelet ne se verrouille pas en place, il se peut qu’il soit à l’envers. Certains bracelets ont un petit texte à l’intérieur, comme la taille ou les détails du produit. Cela peut vous aider à identifier l’avant de l’arrière. Si l’orientation du bracelet est correcte, mais que vous n’entendez toujours pas de clic, Apple suggère de remuer doucement le bracelet de haut en bas pour essayer d’activer le mécanisme de verrouillage. Il est également possible que votre bracelet soit endommagé et ne puisse plus s’enclencher en toute sécurité. Si vous en avez besoin d’un nouveau, achetez parmi des tas de bandes de remplacement sur Amazon.

Lire la suite: Problèmes courants d’Apple Watch et solutions

Une note sur la compatibilité

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Selon Apple, les bracelets conçus pour les générations précédentes peuvent toujours être utilisés sur l’Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures, ainsi que sur l’Apple Watch SE. Avant d’apprendre à changer votre bracelet Apple Watch, vérifiez que la taille de votre nouveau bracelet fonctionnera avec l’appareil que vous utilisez. Les bracelets conçus pour les boîtiers de 38 mm sont compatibles avec les boîtiers de 40 mm. Les bracelets pour boîtiers de 42 mm sont compatibles avec les boîtiers de 44 mm.