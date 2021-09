Comment changer votre nom PSN sur PS4 et PS5

Il n’y a pas longtemps, le nom d’utilisateur PSN que vous avez choisi était verrouillé et non modifiable. C’était une mauvaise nouvelle pour quiconque choisissait un nom embarrassant ou trop compliqué à retenir ou simplement difficile à manier. Heureusement, Sony a modifié cette politique maintenant, vous permettant de changer votre nom d’utilisateur autant de fois que vous le souhaitez, si vous êtes prêt à payer. Voici tout ce que vous devez savoir sur la modification de votre identifiant PSN.

Le coût du changement de votre nom PSN

Sony vous permet de changer votre mot de passe gratuitement une seule fois, ce qui vous permet de corriger facilement un ancien nom d’utilisateur tant que vous êtes certain de ce que vous voulez changer. Tout autre changement au-delà de ce point, cependant, et vous devrez payer pour le privilège. Les instances suivantes coûteront 10 $ par modification pour les membres standard du PlayStation Network, ou 5 $ par modification si vous êtes abonné à PlayStation Plus.

Mais le changement de votre identifiant PSN entraîne des coûts qui vont au-delà des calculs standard en dollars et en cents. Sony prévient que certains jeux PS4 peuvent rencontrer des problèmes après avoir modifié votre identifiant. PlayStation a dressé une liste de jeux PS4 qui pourraient être affectés par un changement de nom, y compris des problèmes tels que la perte de vos trophées ou même la perte de devises payées. Les jeux et applications PS3, Vita et PS/TV ne prennent pas non plus en charge le changement de nom. Sony prévient également qu’il peut y avoir d’autres jeux qui rencontrent des problèmes qui ne sont pas survenus lors de ses tests, c’est donc un léger pari de toute façon.

Avec ces mises en garde à l’esprit, voici comment vous allez changer votre identifiant PSN.

Comment changer votre identifiant PSN

Il existe trois méthodes pour modifier votre ID PSN, en fonction de la plate-forme que vous utilisez pour réellement valider le changement. Gardez à l’esprit qu’après chacun de ceux-ci, vous serez déconnecté de tous les appareils et devrez vous reconnecter partout où vous étiez précédemment connecté au PSN. Sony vous fournira également plusieurs suggestions lors de la modification de votre identifiant. N’hésitez pas à utiliser “robust-wax9” si vous êtes si enclin.

Comment changer l’ID PSN sur un navigateur Web

Connectez-vous à votre gestion de compte SonySélectionnez le profil PSN, puis ModifierCréez un nouvel identifiant, puis suivez les invites pour finaliser la modification

Comment changer l’ID PSN sur une PS4

Depuis votre tableau de bord PS4, accédez à Paramètres > Gestion du compte > Informations sur le compte > Profil > IDC en ligne Créez un nouvel identifiant, puis suivez les instructions pour finaliser le changement.

Comment changer l’ID PSN sur une PS5

Depuis votre tableau de bord PS5, accédez à Paramètres > Utilisateurs et comptes > Compte > Profil > IDC en ligne Créez un nouvel identifiant, puis suivez les invites pour finaliser la modification