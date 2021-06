Comment chaque projet de loi NIL au Congrès affectera les étudiants-athlètes

Lundi, la NCAA a subi une énorme perte lorsque la Cour suprême a statué 9-0 en faveur d’anciens athlètes universitaires dans un différend sur les compensations des joueurs. La discussion sur la rémunération des athlètes collégiaux est en cours depuis des années. Bien que cette décision ne permette pas aux étudiants-athlètes d’être payés pour leur nom, leur image et leur ressemblance, elle exige que la NCAA ne limite plus les dépenses liées à l’éducation que les écoles peuvent offrir aux étudiants-athlètes. Il a également rejeté la demande de la NCAA d’exemption du fonctionnement normal des lois antitrust, déclarant que “la NCAA n’est pas au-dessus des lois”.

La décision a déclenché une conversation plus large sur la question de savoir s’il s’agit du début de changements majeurs dans le modèle de la NCAA et, en fin de compte, d’une évolution vers la rémunération des étudiants-athlètes. Avec sept projets de loi couvrant l’indemnisation et le nom, l’image et la ressemblance (NIL) des athlètes qui traversent le Congrès en ce moment, cette hypothèse n’est pas déraisonnable. Lundi a peut-être été le début d’une série de pertes que la NCAA subira au cours des prochaines années.

Voici un aperçu de chaque projet de loi NIL au Congrès et comment ils affecteront positivement ou négativement les étudiants-athlètes s’ils sont adoptés.

Déclaration des droits des athlètes universitaires

La Déclaration des droits des athlètes universitaires, présentée le 18 décembre 2020 et parrainée par le sénateur Cory A. Booker (D-NJ) et la représentante Janice D. Schakowsky (D-IL-9), est de loin la plus complète facture couvrant NIL. S’il est adopté, il changera radicalement la vie des athlètes universitaires actuels, des athlètes récemment inéligibles et des athlètes diplômés.

Avenants Pro – Athlètes : Les athlètes pourront participer à des accords de parrainage avec des tiers même s’ils sont en conflit avec les accords associés à leurs écoles, tant que l’athlète s’engage dans le parrainage en dehors des activités d’équipe obligatoires. De plus, les athlètes peuvent porter spécifiquement les chaussures de leur choix lors des activités obligatoires de l’équipe. Cette décision sur les chaussures est importante car elle ouvre la porte à des accords de soutien plus solides pour les athlètes que tout autre projet de loi actuellement soumis au Congrès. La clé ici est que les athlètes peuvent rechercher des mentions sans sanctions comme la perte de bourses ou de temps de jeu.

Pro – Partage des revenus : Le projet de loi stipule également que les associations sportives intercollégiales seront tenues de distribuer des redevances sur les revenus commerciaux du sport aux athlètes universitaires couverts. Il y a plus de verbiage dans le projet de loi sur qui est l’athlète couvert et le pourcentage des revenus NIL.

Pro – Couverture des frais médicaux supplémentaires : De plus, dans le cadre de la commission qui sera formée après l’adoption de ce projet de loi, il y aura un fonds d’affectation spéciale médical pour couvrir les dépenses des athlètes liées aux blessures liées au sport jusqu’à cinq ans après qu’ils soient devenus inéligibles à jouer. Cet aspect du projet de loi couvrira également les conditions médicales liées au sport diagnostiquées après leur carrière, telles que l’encéphalopathie traumatique chronique (CTE), ainsi que les coûts associés aux deuxièmes avis recherchés par les athlètes universitaires.

Pro – Plus de droits aux résultats scolaires : Les étudiants-athlètes pourront conserver leur bourse même une fois leur éligibilité terminée, à condition qu’ils conservent de bons résultats scolaires et une moyenne cumulative supérieure à 2,20. De plus, les employés et les bénévoles du département des sports ne peuvent pas influencer les étudiants-athlètes dans le choix de leur travail académique. Enfin, pour s’assurer que les athlètes disposent de la liberté par rapport à leurs universitaires, le conseil académique et le tutorat ne seront plus entre les mains du département des sports mais seront assurés par l’université.

Maintenant que nous avons couvert ce projet de loi, les autres devraient être beaucoup plus simples à faire passer.

Liberté économique des athlètes universitaires

Ce projet de loi passe par la Chambre et le Sénat et est parrainé par le sénateur Christopher Murphy (D-CT) et la représentante Lori Trahan (D-MA-3) et a été présenté le 4 février 2021.

Pro – Droits NIL sans modification de l’octroi de l’aide : Subvention d’aide désigne une bourse, une subvention ou une autre forme d’aide financière fournie par un collège ou un établissement d’enseignement supérieur à un étudiant-athlète dans le cadre de ses études.

Con – Entités éligibles : Les entités éligibles au parrainage sont limitées aux entreprises situées aux États-Unis.

Loi de 2021 sur la protection et l’indemnisation des athlètes amateurs

Ce projet de loi est parrainé par le sénateur Jerry Moran (R-KS) et a été présenté au Sénat le 24 février 2021.

Pro – Avenants d’athlètes aux étudiants-athlètes actuels

Pro – Saisissez le brouillon et conservez l’éligibilité : Cela permet aux athlètes de se déclarer pour le repêchage, et tant qu’ils n’ont pas reçu de compensation des équipes, agents, etc., ils pourront déclarer leur intention de reprendre leur participation en tant qu’athlète collégial tant qu’ils notifieront leur université non au plus tard sept jours après le repêchage.

Pro – Octroi de subventions à d’anciens étudiants-athlètes devenus professionnels : Cela permettra aux écoles de fournir une subvention complète aux athlètes qui n’ont pas obtenu leur diplôme de premier cycle en raison de la poursuite d’une carrière dans le sport professionnel.

Pro – Couverture des frais médicaux supplémentaires : Les menues dépenses pour les blessures survenues au cours de leur carrière sportive universitaire seront couvertes jusqu’à la franchise jusqu’à deux ans après l’expiration de leur statut d’amateur. Cela comprend également le coût de la recherche d’un deuxième avis.

Pro – Création d’une société : La création de l’Amateur Intercollegiate Athletic Corporation est une bonne chose parce qu’elle retire l’exécution de ce projet de loi aux écoles.

Con – Avenants athlétiques aux recrues: Oui et recrues. Malheureusement, le projet de loi n’a pas de règles explicites sur le moment du processus de recrutement, mais pour l’instant, je pense qu’il est préférable de n’introduire des mentions que pour les athlètes universitaires actuels. Il faut ramper avant de marcher.

Contre – Les athlètes doivent fournir des documents d’approbation : Les athlètes universitaires et les recrues pourront conclure des accords de parrainage, mais doivent fournir une copie du contrat de parrainage à leur université. Je vois un gros problème avec cela. Si les écoles ne sont pas considérées comme faisant partie de la négociation d’approbation, pourquoi les athlètes seraient-ils tenus de leur fournir leurs contrats ? Pour moi, c’est comme signer un contrat avec une entreprise et ensuite donner une copie de votre contrat à un collègue. Personne ne fait ça. Si les informations sont fournies à une commission qui supervise NIL pour cette université spécifique, bien sûr, transmettez le contrat pour la conformité et la transparence. Si ce n’est pas le cas, c’est une autre excuse pour que les écoles s’enfoncent trop dans les poches et l’intimité de leurs athlètes.

Loi sur le terrain de jeu pour les étudiants-athlètes

Ce projet de loi est parrainé par le représentant Anthony Gonzalez (R-OH16) et a été initialement présenté le 24 septembre 2020 et à nouveau le 26 avril 2021.

Pro – Avenants d’athlètes aux étudiants-athlètes actuels

Pro – Création d’une commission : La création de la Commission des organisations sportives couvertes est une bonne chose car elle retire l’exécution de ce projet de loi des mains des écoles.

Loi sur les droits d’indemnisation des athlètes collégiaux

Ce projet de loi est parrainé par le sénateur Roger F. Wicker (R-MS) et a été présenté le 10 décembre 2020.

Pro – Rémunération des réseaux sociaux : Le projet de loi décrit explicitement la rémunération des médias sociaux dans son langage autour de NIL pour les étudiants-athlètes.

Pro – Protection des athlètes contre la résiliation des accords : Si un athlète ne participe plus à un sport universitaire, l’athlète peut annuler un accord NIL. Cela est vrai tant que la durée restante est supérieure à un an. L’annulation de l’accord en vertu de ces conditions garantira que l’athlète ne sera pas tenu responsable d’une rupture de contrat et n’aura aucune obligation de retourner les paiements reçus avant l’avis.

Pro – Comité de santé et sécurité des étudiants-athlètes : Ce comité élaborera des normes pour aider à prévenir les blessures graves ou les abus envers les étudiants-athlètes.

Inconvénient – Ressources éducatives fournies concernant la rémunération couverte : Ceci est problématique car toutes les ressources éducatives devraient être couvertes indépendamment de la rémunération couverte, et non en considération de celle-ci.

Loi sur l’équité dans l’athlétisme collégial

Ce projet de loi est parrainé par le sénateur Marco Rubio (R-FL) et a été présenté pour la première fois au Sénat le 16 juin 2021.

Pro – L’athlète peut recevoir une compensation d’un tiers

Inconvénient – L’athlète doit déclarer la compensation à l’institution

Un projet de loi pour établir des droits de négociation collective pour les athlètes collégiaux, et à d’autres fins

Ce projet de loi est parrainé par le sénateur Christopher Murphy (D-CT) et le représentant Jamaal Bowman (D-NY-16) et a été présenté pour la première fois au Sénat le 27 mai 2021 et à la Chambre le 16 juin 2021.

Malheureusement, les documents d’introduction de ce projet de loi pour la Chambre ou le Sénat étaient disponibles sur congress.gov.

Comme vous pouvez le voir, tous ces projets de loi NIL actuellement au Congrès visent à garantir que les athlètes peuvent être indemnisés par le biais d’accords de parrainage sans ingérence de leurs universités. Beaucoup d’entre eux permettent également aux athlètes d’embaucher une représentation appropriée sans perdre la bourse ou la subvention. Cela dit, certains projets de loi sont plus complets que d’autres. De même, certains projets de loi ont plus d’aspects qui profitent aux athlètes que d’autres.

Alors que chacun de ces projets de loi sera affiné et négocié au Congrès, il y a beaucoup en jeu pour les étudiants-athlètes et la NCAA. Si l’une d’entre elles est adoptée, elle changera considérablement le paysage du sport amateur et il est important de savoir que ce sont des lois que notre gouvernement peaufine actuellement.