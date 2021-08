Comment Charlie Parker a changé le cours de l’histoire du jazz

Charlie Parker était l’un des les chiffres les plus importants dans le développement du jazz et en particulier du Bop. C’était un homme troublé, avec la drogue et l’alcool au cœur de ses problèmes. C’était aussi un génie, un homme dont on peut dire, sans crainte de contradiction, qu’il a changé le cours de l’histoire du jazz et créé des chansons magistrales comme « Billie’s Bounce ».

Charles Parker Jr était originaire du puits de jazz qu’était Kansas City, Missouri, à peu près au même moment où le jazz prenait feu, en partie grâce au Harlem Renaissance à New York. Né le 29 août 1920 d’une mère adolescente, Charlie a eu une enfance décente, bien que son père soit plus intéressé par le jeu que par la parentalité. À l’âge de 14 ans, Parker vivait dans le « quartier du jazz » de Kansas City et son père était parti, laissant sa mère aimante élever Charlie. Il était passionné de musique et de la vie des musiciens qu’il voyait autour de la 12e rue et de Vine. Finalement, sa mère a rassemblé suffisamment pour acheter un sax alto d’occasion à Parker.

Un amour pour l’improvisation

À l’âge de 16 ans, Parker s’était retiré du lycée et était marié et jouait à Kansas City où et quand il le pouvait. Même si tôt dans sa carrière, son amour de l’improvisation l’a poussé. À une occasion, il a essayé de jammer avec certains membres du groupe de Count Basie. La jam session s’est terminée dans l’humiliation lorsque Jo Jones, le batteur de Basie, a laissé tomber sa cymbale sur le sol pour indiquer que la session était terminée et que le jeune Charlie était nul. Charlie a gardé rancune contre le groupe Basie pour toujours.

C’est probablement à l’été 1937 qu’il obtint un emploi permanent dans une station balnéaire des monts Ozark où il commença enfin à maîtriser les rudiments du bon jeu. Le pianiste du groupe lui a appris l’harmonie et Charlie a écouté inlassablement les disques pour décortiquer les solos. Ayant pénétré l’ADN de la musique, il a su s’en libérer et devenir un brillant improvisateur.

Vers la fin de 1938, Parker se rendit à Chicago. Le 65 Club, comme beaucoup de clubs, a organisé un petit-déjeuner dansant auquel des musiciens de toute la ville sont venus se détendre. D’après Billy Eckstine, « un gars arrive qui a l’air de sortir d’un wagon de marchandises ; le gars le plus déguenillé. Il demande à Goon Gardner. ‘Dis, mec, puis-je monter et souffler dans ton cor.’ » Goon était plus intéressé par une femme au bar, alors il a juste remis son saxophone. Selon Eckstine, « Il a fait exploser cette chose. C’était Charlie Parker, qui venait de Kansas City. Parker avait 18 ans.

En 1940, Parker se sépare de sa femme et rejoint le pianiste Jay McShann’s Band, écrivant des arrangements et dirigeant la section de saxophones, grâce à ses talents de saxophoniste alto. La première fois que quelqu’un en dehors d’un club a entendu Charlie sonner du cor, c’était en novembre 1940 lorsque le McShann Combo a été entendu sur une station de radio de Wichita.

Six mois plus tard, Parker était à Dallas pour enregistrer avec McShann pour une session Decca ; en plus de jouer de l’alto, Charlie a arrangé « Hootie Blues ». En novembre 1941, le McShann Quartet a enregistré plus de faces, et c’est pendant son séjour avec McShann qu’il a pris le surnom de Yardbird. Personne ne se souvient très bien pourquoi, et peu de temps après, tout le monde l’appelait Bird.

Au Savoy Ballroom en janvier 1942, Charlie a commencé à être sérieusement reconnu par d’autres musiciens, en particulier lors de certaines sessions après les heures de travail à l’Uptown House de Monroe. Ce n’est pas que tout le monde ait “compris” ce que Parker faisait. Il n’y avait rien de la douceur des groupes de swing réguliers dans ce que jouait Charlie ; beaucoup l’ont juste entendu sous forme de notes dans un ordre aléatoire.

En 1943, Parker joue dans le groupe d’Earl Hines avec Dizzy Gillespie. Hines se souvient à quel point ils étaient consciencieux. « Ils emportaient des cahiers avec eux et parcouraient les livres dans les vestiaires lorsque nous jouions au théâtre. » C’est avec Hines que Parker a commencé à jouer du saxophone ténor. La nécessité étant la mère de l’invention, Budd Johnson avait quitté le groupe Hines et il fallait donc un ténor. Au début, Parker n’arrivait pas à s’habituer à son nouveau saxophone. “Mec, cette chose est trop grosse.” Selon Charlie, il ne pouvait pas le “sentir”.

Finalement, le groupe Hines s’est séparé et Parker a joué avec les groupes d’Andy Kirk et de Noble Sissle pendant de brèves périodes, avant de déménager à Chicago, où Billy Eckstine l’a recruté pour son groupe. Cela n’a pas duré longtemps et à la fin de 1944, Bird était seul, bien qu’il ait passé la plupart de son temps à jouer avec Dizzy Gillespie dans les clubs de la 52e rue. L’enregistrement était impossible, car il y avait une interdiction syndicale des musiciens en vigueur jusqu’en septembre 1944. C’est à cette époque que Parker a rencontré pour la première fois Miles Davis. Ce fut une relation difficile, mais très fructueuse. Avec Dizzy, ces hommes ont créé ce qu’on a appelé le bebop.

Parker a laissé son saxo parler

En 1945, le groupe de Parker et Gillespie était très demandé et au début de 1946, ils effectuèrent une tournée en Californie, mais Bird disparaissait fréquemment lorsqu’ils donnaient des concerts. Dizzy a contourné le problème en emmenant le vibraphoniste Milt Jackson avec eux pour le remplacer lorsque Charlie est devenu AWOL. En plus de la réservation de six semaines chez Billy Berg, ils ont joué du jazz au Philharmonic avec Lester Young. À la manière de Parker, il est même arrivé en retard pour le concert au Philharmonic Auditorium, marchant sur scène lors d’un solo de piano. Gillespie a demandé: “Où étiez-vous?” Parker a laissé son saxo parler.

Une fois la réservation à Los Angeles terminée, Dizzy est reparti vers l’est tandis que Parker est resté en Californie. Ross Russell, un propriétaire de magasin de disques branché d’Hollywood et ancien écrivain de pulp fiction, a approché Parker avec une offre d’un contrat d’enregistrement avec le label qu’il proposait de créer. La première séance de Dial Records a eu lieu en février 1946 et, malgré les problèmes d’héroïne de Charlie, tout s’est bien passé.

Lors d’une session en mars avec un septuor comprenant Miles Davis, Lucky Thompson et Dodo Marmarosa, Parker a coupé « Yardbird Suite » et « A Night in Tunisia ». Ce fut un moment charnière dans le jazz moderne. À la session suivante en juillet, le fournisseur d’héroïne de Charlie avait été arrêté et Parker était passé au gin. Il a ensuite passé six mois à l’hôpital psychiatrique de l’État de Camarillo, mais en février 1947, il était de retour en studio avec un son meilleur que jamais. Il a enregistré « Relaxing at Camarillo », « Stupendous », « Cool Blues » – avec Erroll Garner au piano – et « Bird’s Nest » ; ces côtés sont sans doute les pierres angulaires de la légende Parker.

En plus de sonner bien, Parker avait fière allure et après avoir terminé à Los Angeles, il est retourné à New York. De retour sur la côte Est, il forme un nouveau quintette avec Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Potter et Max Roach. Parker n’a pas perdu de temps pour retourner en studio et enregistrer d’autres superbes faces à l’automne 1947. S’en est suivi une série d’enregistrements brillants, complétés par des performances en ville, dont un concert au Carnegie Hall avec Dizzy.

Début 1949, Bird enregistre pour la première fois pour le label Mercury avec Machito And His Orchestra et Norman Granz à la production. D’autres sessions ont suivi et une apparition au JATP au Carnegie Hall en février et, à nouveau, en septembre. En novembre, il a enregistré avec le Jimmy Carroll Orchestra pour ce qui est devenu Charlie Parker With Strings. Le mois suivant, un nouveau club ouvre à New York ; il a été nommé Birdland en l’honneur du saxophoniste.

L’année suivante en juin, il enregistre avec le trompettiste Dizzy Gillespie, pianiste, Moine Thélonious, Curly Russell à la basse et Buddy Rich. Ces faces constituaient l’enregistrement classique Bird & Diz. À la fin des années 1950, il y eut une visite en Europe et Parker, enfin, semblait reprendre le contrôle de sa vie, même si la drogue et l’alcool n’étaient jamais totalement absents. Le groupe de Parker était génial à cette époque, avec un jeune John Coltrane et un public époustouflant des deux côtés de l’Atlantique.

En 1950, il a commencé à vivre avec un danseur nommé Chan Richardson, bien qu’il ait épousé sa petite amie de longue date Doris deux ans plus tôt. Charlie et Chan ont eu une fille en 1951 et un fils en 1952. Malheureusement, la fille de Charlie est décédée d’une pneumonie en 1954, un événement qui a entraîné le déclin final d’un homme dont l’esprit était fragile à cause de l’auto-abus. Il y a eu des sessions d’enregistrement mais elles n’étaient pas ses meilleures, à part quelques temps forts. Le meilleur de cette époque est peut-être Jazz at Massey Hall.

Les choses ont tellement mal tourné qu’il a même été banni de Birdland. En septembre 1954, Bird avait une panne; il a même tenté de se suicider. Après un passage dans un autre hôpital, il s’est remis sur pied et a été convoqué à Birdland en mars 1955. Avant de pouvoir remplir ses fiançailles, cependant, il est décédé au domicile de la baronne Pannonica de Koenigswarter le 12 mars 1955. Bird avait 34 ans quand il est mort.

Même si sa vie a été tragiquement écourtée, Charlie Parker a contribué à faire sonner le jazz moderne comme il le fait aujourd’hui. Il est difficile d’exagérer son influence sur la façon dont le genre s’est développé et les musiciens de jazz qui l’ont suivi. Heureusement, tout ce que vous avez à faire est d’écouter pour découvrir comment l’oiseau vit à travers sa musique.

