Comment Chartmetric exploite les données pour rendre le marketing beaucoup plus facile

Où est la traction, exactement ? Chartmetric suit les principales plateformes musicales pour les plus grands signes de vie.

Les fans d’aujourd’hui ont un accès instantané à une énorme quantité de musique à l’ère numérique. Mais peu de rejets dépassent le niveau sonore. Dans un effort pour changer cela, Chartmetric aide les artistes à exploiter les données lors de la commercialisation des pistes et de la poursuite d’une réussite professionnelle à long terme.

Quel est le plus grand obstacle auquel sont confrontées les nouvelles sorties musicales aujourd’hui ? La démographie changeante de la base de fans et les tendances imprévisibles des médias sociaux sont deux facteurs qui rendent difficile la conquête. Mais la cause la plus immédiate du succès commercial décevant peut être le volume considérable de nouvelles versions.

Selon le PDG Daniel Ek, un nombre impressionnant de 70 000 morceaux arrivent quotidiennement sur Spotify. Et les podcasteurs téléchargent en moyenne près de 3 300 nouveaux programmes par jour, sur la base des données divulguées dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 de la société.

Ce sont des chiffres intimidants, bien que la plate-forme d’analyse de données Chartmetric ait aidé les artistes à lutter contre cette avalanche de contenu avec des données. Selon Chartmetric, les données sont désormais l’élément le plus critique des stratégies marketing efficaces.

Dans la plupart des cas, l’offre massive de musique (et d’autres contenus audio) n’est pas complétée par un suivi massif du marketing et du développement, même si une campagne promotionnelle soigneusement adaptée est impérative si les chansons doivent se séparer de la foule de presque un demi-million de pistes qui atteignent le premier service de streaming chaque semaine.

Une combinaison de campagnes sur les réseaux sociaux (payantes et organiques), d’envois d’e-mails et de tentatives pour sécuriser les emplacements de listes de lecture sont parmi les stratégies de marketing musical les plus courantes d’aujourd’hui. Et comme l’attestent de nombreux artistes, professionnels et totaux de flux, certains des efforts donnent de bons résultats, tandis que d’autres ne parviennent pas à faire sensation.

Il manque dans les deux résultats (et les résultats intermédiaires) un tableau de bord d’intelligence complet à travers lequel les équipes peuvent visualiser, analyser et agir sur un ensemble de données global pour maximiser la portée de la musique.

En tant qu’élément essentiel (et souvent négligé) de la promotion, les données permettent une prise de décision éclairée avant et après la sortie d’une chanson. Cela a été une philosophie de base chez Chartmetric pendant des années, bien que la société s’associe maintenant à DMN pour répandre davantage l’évangile.

Chartmetric permet aux utilisateurs de suivre les plateformes sociales telles que TikTok, Instagram et Facebook, entre autres, en affichant instantanément les abonnés, les likes, les retweets et une abondance d’autres informations. Les utilisateurs peuvent filtrer ces résultats par période ainsi que par géographie, démographie et bien plus encore.

Il en va de même pour Spotify, YouTube et d’autres plateformes de streaming de premier plan, avec des abonnés, des auditeurs mensuels et un taux de conversion des fans (un ratio abonné/auditeur) facilement suivis. Chartmetric calcule également un éventail de statistiques pour illustrer des tendances plus larges, telles que la «performance multiplateforme», une mesure de la diffusion d’un artiste sur 16 plateformes sociales et de streaming par rapport à la performance de tous les artistes de l’industrie musicale.

À court terme, l’importante collection de données de Chartmetric permet aux artistes de planifier leurs sorties de manière optimale, d’évaluer les réactions des fans aux projets, d’obtenir des informations sur le public, de planifier les arrêts de leur tournée en tenant compte des spécificités géographiques des auditeurs, etc. Et à long terme, la planification et les ajustements correspondants pourraient jouer un rôle crucial dans l’élaboration des trajectoires de carrière.

Andreas Katsambas, président — Stratégie, marketing et opérations chez Chartmetric, explique : « J’ai travaillé avec de nombreux artistes au cours de ma carrière et les ressources marketing sont toujours limitées. Essayer d’établir un artiste à l’échelle mondiale est très coûteux et prend beaucoup de temps. De plus, un artiste ne peut pas être partout à tout moment. Avoir des informations sur les données aide à créer un plan intelligent et proactif. Il n’y a pas une formule pour réussir ; est plutôt la capacité de comprendre le marché et votre public afin que vous puissiez agir en conséquence. Cela aide à gérer la complexité et fournit un point de départ sur lequel s’appuyer.

La DJ australienne Nina Las Vegas, par exemple, a connu une augmentation importante de la note de performance multiplateforme (CPP) Chartmetric fin novembre et en décembre, après avoir joué à Ability Fest. En creusant les causes de ce pic d’engagement plus large, la femme de 36 ans a profité d’un saut important dans les vues de Wikipédia peu de temps avant le festival de Melbourne, comme le montre son profil Chartmetric. Cela donne à Nina la compréhension qu’il existe un public potentiel intéressé par sa performance. Elle peut réagir tôt en diffusant des publicités en ligne, par exemple, ou s’assurer qu’elle développe une présence de notoriété pendant le festival et bénéficie de cette information.

Et le nombre de listes de lecture Spotify de Nina Las Vegas (et, à son tour, la portée de sa musique) a considérablement augmenté de septembre jusqu’après la performance, selon encore une fois le tableau de bord Chartmetric. Les points démontrent que la valeur de l’ensemble Ability Fest s’étend bien au-delà de la compensation fournie, attirant de nouveaux fans et streamers.

Nina Las Vegas a connu une importante augmentation du nombre de listes de lecture Spotify avant et après sa performance au Ability Fest.

Avec d’autres statistiques indiquant que les auditeurs de Spotify de Nina Las Vegas sont fortement concentrés dans les villes australiennes, tandis que ses abonnés Instagram sont masculins et jeunes, la créatrice peut canaliser ses ressources et ses activités promotionnelles de manière appropriée, à la fois pour les futures sorties de chansons et les performances en direct.

L’auteure-compositrice-interprète norvégienne Aurora, pour sa part, a reçu une confirmation étayée par des données de l’approbation des fans pour « Heathens », alors que le single de début décembre a considérablement augmenté sa propre note Chartmetric CPP. Une hausse de plus de 200 000 abonnés Spotify en septembre et décembre – le tronçon a également vu sa sortie «Giving in to the Love» – a davantage mis en évidence l’intérêt retrouvé des auditeurs.

Fait révélateur, cependant, le suivi à guichet unique de Chartmetric montre que la diffusion radio n’était pas un facteur dans la croissance initiale de « Heathens », qui trouve néanmoins des auditeurs sur TikTok.

« Heathens » d’Aurora a réalisé la majeure partie de sa croissance initiale sur TikTok, avec peu de pièces de radio. Parfois, la croissance est visible et peut être montrée en quelques jours !

Aurora et son équipe pourraient donc ajuster leur approche marketing pour The Gods We Can Touch (qui présente « Heathens »). Et sur le plan des tournées, Chartmetric note que la jeune femme de 25 ans a un auditeur résolument mondial – des informations qui s’avéreront utiles lorsqu’elle prendra la route pour soutenir l’album l’année prochaine.

Naturellement, l’abandon des considérations physiques et logistiques, en coordination avec la nature relativement importante d’investir du temps et de l’argent dans des albums complets, a incité les artistes à commencer à construire leur carrière autour de singles.

Le rappeur « Hustler Freestyle » Russ, par exemple, a sorti toutes sortes de singles hors album aux côtés de projets comme Chomp 2, tandis que The Chainsmokers a sorti chacune des 10 chansons de leur troisième album studio, World War Joy, en single.

Mais même avec une stratégie de sortie sophistiquée basée sur des singles, le processus promotionnel n’est guère figé. Dans de nombreux cas, de nombreuses initiatives marketing finissent par cibler les mauvais publics et plates-formes avant de se terminer prématurément en l’absence de données. Il est douteux que des campagnes intelligentes et axées sur les données puissent éliminer tous ces échecs – bien que tout comme les données soient désormais largement utilisées pour trouver des artistes tendance, son rôle dans la commercialisation des sorties de ces artistes est un domaine que Chartmetric vise à étendre considérablement.

Andreas ajoute : « Un artiste doit investir massivement dans la compréhension de son public et de ses marchés clés. Une histoire à succès peut venir de n’importe qui dans le monde. Il peut provenir d’un DSP ou d’une plateforme de médias sociaux. Il est impératif de faire attention à toute activité et de réagir le plus rapidement possible. Nous avons vu de nombreux exemples d’artistes qui ont considérablement grandi – parfois du jour au lendemain – alors gardez un œil sur toutes vos analyses de données et une fois que vous voyez une zone qui se connecte, prenez-la et courez avec elle ! Il s’agit de s’appuyer sur cet élan.