Comment Cheryl Eisen est passée de la faillite à la décoration pour les stars

Bienvenue dans Tales From the Top d’E!, notre série sur les femmes qui sont des chefs de file dans leur domaine et des maîtres dans leur métier. Couvrant des industries et des expériences, ces femmes puissantes répondent à toutes les questions que vous vous posez sur la façon dont elles sont arrivées là où elles sont aujourd’hui – et ce qu’elles ont surmonté pour y arriver. Lisez pendant qu’ils donnent vie à leur curriculum vitae.

Vous ne savez jamais où vous obtiendrez cette étincelle d’inspiration qui changera votre vie. Pour Cheryl eisen, c’était sur le canapé de sa mère.

Pendant un certain temps, dans les années 90 et au début des années 90, Eisen dirigeait sa propre entreprise à succès. Mais, au milieu du crash de la bulle Internet, son entreprise de recherche de cadres a fait faillite et l’entrepreneur s’est soudainement retrouvé au chômage avec des antécédents professionnels difficiles. « J’étais fauchée dans la trentaine, je vivais sur le canapé de ma mère et j’ai dû me réinventer complètement », a-t-elle déclaré dans une interview exclusive avec E! Nouvelles. « Personne ne m’embaucherait parce que j’avais le PDG sur mon CV et je ne suis pas allé à l’université. »

Alors qu’elle avait déjà essayé une variété de boulots – directrice artistique, graphiste et professeur de logiciels Macintosh pour n’en nommer que quelques-uns – Eisen s’est ensuite tournée vers l’immobilier, obtenant sa licence et une place dans une agence où les commissions étaient son revenu. Femme d’affaires toujours avisée, elle s’est démarquée sur un marché saturé après avoir eu une idée d’une source inattendue. « J’avais regardé HGTV pendant mes jours de chômage, et j’ai vu cette émission intitulée The Stagers », se souvient-elle, « et personne ne faisait ça à New York à l’époque. Et j’ai pensé: » C’est vraiment chouette. Peut-être que je pourrait être le metteur en scène qui vend de l’immobilier. ‘ »

La native de New York, qui avait grandi avec un intérêt pour l’art, a décidé de fusionner ses deux mondes. « J’étais créatif. J’avais un bon œil pour les choses. Je n’avais aucune expérience, mais la seule façon pour moi d’être en mesure de rivaliser dans l’immobilier à New York, un marché immobilier très concurrentiel pour obtenir des inscriptions, était d’avoir un différenciateur », a-t-elle expliqué. « Et j’ai vu cela comme une opportunité. »

Alors qu’Eisen devait assumer elle-même les coûts de mise en scène des espaces, elle s’est inspirée d’un livre sur Kelly Hoppen‘s designs d’intérieur et s’est mis au travail. L’impact a été immédiat. « Dès la première fois que je l’ai fait, ça a eu tellement de succès. La propriété s’est vendue à plein régime, au comptant, entièrement meublée », a-t-elle déclaré, « où le vendeur avait essayé de la vendre lui-même pendant environ un an sans aucun succès. non mis en scène, ce fut donc une grande transformation. Et les courtiers en ont pris note et ont dit : « Wow, qu’est-ce que c’est que cette mise en scène ? Pouvez-vous également mettre en scène mon annonce ? » Et donc, je n’ai pas seulement mis en place mes propres annonces – et j’en ai tiré beaucoup d’affaires – mais aussi d’autres annonces de courtiers et d’autres agents. Et donc, ça a vraiment commencé à décoller à partir de là. «