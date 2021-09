Comment Chicago Med a déjà résolu un problème de saison 6 avec la première de la saison 7

Spoilers à venir pour la première de la saison 7 de Chicago Med sur NBC, appelé “Vous ne pouvez pas toujours faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir.”

Saison 6 de Chicago Med s’est terminée avec pas moins de quatre personnages principaux quittant l’ED, en vertu de Volonté être licencié, Ethan se faire tirer dessus et se diriger vers la récupération, et avril et Nathalie partir à cause de Yaya DaCosta et Torrey De Vitto décider de passer du spectacle. Alors que la finale de la sixième saison a fait un travail solide pour préparer le départ d’avril, il y avait un problème dans la façon dont l’avenir de Natalie n’était pas résolu avec DeVitto ne revenant pas. Heureusement, la première de la saison 7 a résolu ce problème avec une belle surprise et a même mis en place ce qui se passera ensuite de manière plus satisfaisante que la finale au printemps.