Comment Chicago peut-il réparer la blessure de Patrick Williams ?

Le premier joueur touché par des blessures graves lors de la saison 2021/22 du NBA a été Patrick Williams. Le ‘sophomore’, n°4 du repêchage 2020 sélectionné par Chicago Bulls, il manquera le reste de la saison régulière après s’être luxé le poignet gauche (information publiée vendredi dernier par Adrian Wojnarowski, ESPN).

La blessure, survenue jeudi lors du match des Bulls contre les Knicks de New York, est un énorme revers pour la franchise de l’Illinois. Au cours de l’été, il n’y a pas eu quelques offres qui leur sont venues pour Williams, mais ils ont été inébranlables en les rejetant toutes. Ils voulaient parier sur le talent de leur attaquant de puissance.

Les Chicago Bulls devront donc affronter toute la saison si leur «quatre» partant. Cela oblige Billy Donovan, l’entraîneur-chef de la franchise, à réorganiser drastiquement la rotation de l’équipe. Les solutions possibles à l’inconvénient de Patrick Williams peuvent être les suivantes :

Alex Caruso, aux cinq de départ

L’ancien joueur des Los Angeles Lakers passerait au poste de gardien de départ, plaçant Zach LaVine comme attaquant et DeMar DeRozan comme attaquant de puissance. Ce serait un quintette assez petit en termes de taille, mais ce serait sans aucun doute un prix pour le bon début de saison de Caruso.

un seul joueur dans l’histoire de @chicagobulls a accumulé plus de vols (13) en quatre matchs qu’Alex Caruso. son nom est Michael Jordan. #GLeagueAlum pic.twitter.com/14ISOZECiA – NBA G League (@nbagleague) 29 octobre 2021

Procès-verbal pour Alizé Johnson

La deuxième option serait de promouvoir Johnson au poste de centre de puissance de départ tout en conservant le reste des positions. Jusqu’à présent, leur participation n’a été que résiduelle. 9,8 minutes par match dans les cinq matchs joués par les Bulls.

Double « cinq »

Une autre idée possible que Donovan pourrait avoir est de jouer avec deux centres dans la formation de départ. Cette tendance a été observée dans diverses équipes ces dernières saisons (Celtics avec Daniel Theis et Robert Williams, Sixers avec Al Horford et Joel Embiid).

Nikola Vucevic, ayant un grand jeu extérieur, adopterait un rôle plus proche de celui d’attaquant de puissance, et la peinture serait couverte par un Tony Bradley qui pourrait profiter de sa première grande opportunité en NBA après quatre saisons sans participer plus qu’à partir du deuxième unité des Utah Jazz, Philadelphia 76ers et Oklahoma City Thunder.